Martín Landaluce da el golpe, venga a Bautista y puede hacerlo con Carlos Alcaraz

El tenista madrileño supera a Khachanov y ahora se enfrentará a Sebastián Korda en el Miami Open 2026

La inesperada derrota de Carlos Alcaraz en el Miami Open 2026, unida a la que se produjo pocos minutos antes de Rafa Jódar, dejó a Martín Landaluce como único representante español en el torneo.

El madrileño, que llegaba procedente de la fase previa, tenía un difícil compromiso en tercera ronda. El ruso Karen Khachanov venía de demostrar su buen momento en una victoria clara sobre Roberto Bautista y se las prometía muy felices ante el joven madrileño. Más aún cuando veía que se le había 'despejado' el cuadro con la derrota de Carlos Alcaraz ante Sebastián Korda, ya que ése sería su próximo rival.

Las cuentas del ruso las echó por tierra Marín Landaluce. El actual 151 del mundo hizo historia al meterse entre los 16 mejores en Miami después de derrotar a Khachanov por 6-3 y 7-6(2) en 1 hora y 32 minutos.

Con ello, Landaluce logró algo que no conseguía nadie desde 2009, cuando Taylor Dent alcanzó los octavos de final con un ránking inferior -467 de la clasificación-. El joven madrileño de 20 años había derrotado a su primer Top-20, Luciano Darderi, dos días antes y ahora ha certificado su idilio con Miami al hacerlo con un segundo.

Landaluce domina desde el principio

El partido fue equilibrado, aunque fue Landaluce el que llevó la iniciativa desde el principio. el español, muy firme, aguantó las embestidas del ruso, le rompió el saque en el tercer juego y, luego, cerró el primer set con otro 'break'.

El segundo fue una locura, con hasta cuatro roturas de servicio, dos cada uno de ellos, tres bolas de partido desperdiciadas con 6-5 y saque de Khachanov y un 'tie break' en el que el número 15 del mundo ya no pudo parar el empuje del español.

Si ya ha podido vengar a Roberto Bautista, Martín Landaluce tendrá ahora la oportunidad de hacer lo propio con Carlos Alcaraz, ya que en octavos de final del Miami Open 2026 tendrá enfrente al tenista estadounidense Sebastián Korda.

Se acaba la aventura de Rafa Jódar

El otro joven madrileño que aún quedaba en competición, Rafa Jódar, no pudo secundar a su paisano y cedió frente al argentino Martín Etcheverry en dos sets por 7-5 y 6-4. El madrileño, pese a ello, se ha asegurado un puesto en el Top-100 apenas dos semanas antes de que se cierre el cuadro de Roland Garros.

Jódar, que tuvo una bola de set en la primera manga, antes de perder su saque y el set, fue claramente superado en la segunda, donde el argentino mostró su mayor recorrido en el circuito y la veteranía que aún le falta al español.

En el resto de partidos que cerraban la jornada en el Master 1000 estadounidense destacó la contundente derrota de un Stefanos Tsitsipas que parecía recuperado tras vencer a Alex de Miñaur. El griego sólo fue capaz de ganarle un juego a Arthur Fils (6-0 y 6-1).