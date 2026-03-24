Así queda el calendario de Alcaraz tras su eliminación en Miami

El murciano pondrá rumbo a Montecarlo a intentar atrapar el Master 1000 de Montecarlo y después pondrá rumbo a España

Carlos Alcaraz tuvo un inicio de temporada maravilloso, con una imbatibilidad de estudio durante dos torneos. Se llevó su ansiado Open de Australia, completando así el último de los Grand Slams que le quedaba por conseguir. Pero no contento con ello, también se hizo con el torneo de Doha. Aunque por desgracia ninguna situación es para siempre, el murciano cayó en las semifinales de Indian Wells hace poco más de una semana.

Su renacimiento en el Masters 1000 de Miami era la oportunidad para renacer de sus cenizas, pero esta vez no ha podido ser. Fue eliminado en la tercera ronda frente a un casi perfecto Sebastian Korda, sabiendo leer al murciano y aprovechando sus puntos débiles. Ahora toca hacer borrón y cuenta nueva, ya que Carlitos pondrá rumbo a una de sus etapas favoritas de la temporada: la gira europea sobre tierra batida.

La hoja de ruta de Carlos Alcaraz

Aunque después de Miami el murciano ha confesado que volverá a casa a descansar unos días, tampoco tendrá tiempo para dormirse en los laureles. El evento más cercano será a principio de abril y es el Masters 1000 de Montecarlo. Una cita con un misticismo especial para Carlos Alcaraz ya que llega como el vigente campeón y con ganas de revalidar el título.

De hecho, por caprichos del destino, hasta 2025 Montecarlo era la asignatura pendiente del murciano debido a lesiones o eliminaciones tempranas. Y los caprichos es que precisamente Korda fue el que eliminó a Carlitos en 2022, historia que se ha repetido este año en Miami. A esto se suma la presión de sumar para mantener el pulso con Jannik Sinner por el número 1 que aún defiende el español.

Tras Montecarlo, Alcaraz afrontará la gira europea de tierra batida. Participará en el ATP 500 de Barcelona, el Conde de Godó, y los Masters 1000 de Madrid y Roma. El gran objetivo final será Roland Garros, que comienza el 24 de mayo en París. Seguro que al murciano le viene bien este pequeño descanso antes de volver a la lucha por mantener el número 1.

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