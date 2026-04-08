Carlos Alcaraz tira la toalla antes de tiempo con Sinner en Montecarlo

"El número uno no está en mi mente, tarde o temprano lo voy a perder". Esas han sido las palabras del tenista murciano cuando le han preguntado por si ve posible mantenerse en la cima de ranking cuando acabe su participación en tierras monegascas

De un plumazo. Así se ha quitado la presión Carlos Alcaraz en Montecarlo cuando le han cuestionado por sus aspiraciones en tierras monegascas.

Pese a que ha comenzado su gira de tierra batida con muy buenas sensaciones tras la imponente victoria ante Sebastián Báez, el murciano se ha mostrado más realista que nunca cuando le han cuestionado por sus posibilidades de mantenerse en la cima del ranking ATP mucho más tiempo.

Ha sido en una entrevista con Tennis Channel donde ha vuelto a afirmar que no le preocupa este puesto ya, porque sabe que es cuestión de tiempo que Jannik Sinner le alcance por los puntos que defienden uno y otro este año. Y, sobre todo, porque el nivel del italiano sigue siendo altísimo.

"El número uno no está en mi mente, porque, como dije ayer, tarde o temprano lo voy a perder. Jannik tiene algunos torneos en los que él no defiende en absoluto, y tengo mucho que defender, así que intentaré enfocarme en mi tenis. Creo que ese es mi foco ahora mismo, intentar ser mejor cada día, después de cada práctica, cada partido, y los resultados vienen después. Si hago las cosas correctas, los resultados van a venir", ha recalcado.

Alcaraz, encantado de estar en Montecarlo

"Es un placer estar de vuelta en este hermoso torneo. El primer partido de cada torneo nunca es fácil. Yo diría que es aún más difícil cuando se cambian las superficies. Sí, ha sido casi un año desde el último partido que jugué en tierra batida. Contra Báez jugué a un nivel realmente alto, y como dije, me sorprendí un poco, porque golpeé muy bien la bola", ha subrayado el de El Palmar.

"En tierra tienes más tiempo para pensar, más tiempo para preparar el punto, para preparar el winner. Podríamos ver en tierra que casi todos los jugadores, o muchos jugadores, cambian la manera de restar, de jugar un poco más profundo, de tener más tiempo para que la bola te llegue de alguna manera".

Carlos Alcaraz y su nuevo 'regalito'

Por último, el tenista español ha comentado cómo han sido los días que ha tenido de vacaciones tras su eliminación en Miami: "Sólo tuve como 5 o 6 días de descanso. No hice nada, solo me quedé un par de días en Miami porque no podía volver los próximos días. Me quedé allí por unos días, y luego un par de días más en casa, y luego volví a intentar hacer algún ejercicio para estar en un buen estado para la tierra, ya que los puntos son más duros, así que tienes que estar aún mejor físicamente. Pero sí, fue una semana practicando en tierra, empezando con cosas bastante fáciles, y solo recargando las pilas. Estamos en Europa, cerca de casa, así que es genial".

Y en esos días de asueto, Alcaraz ha tomado una decisión: "Voy a tener un catamarán en un año o un año y medio, algo que me hace mucha ilusión. Soy un gran fanático, diría que cuando estás en un barco, en el mar, todo es tranquilo, desconecto de todo, así que estoy muy emocionado por ello. Vi a Tommy Paul decir que quiere venir, así que mejor lo invito a él, pero le diré que me saque a pescar también, así que será un trato 50/50".