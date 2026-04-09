Master 1.000 Montecarlo 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del 9 de abril con Alcaraz, Sinner, Zverev...

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner vuelven a la ista ante dos duros rivales para buscar los cuartos de final del Montecarlo Masters 2026

Tras la sorprendente y humillante derrota de Daniil Medvedev y el sufrimiento de Alexander Zverev en su debut en el Montecarlo Masters 2026, se presenta una jornada del jueves apasionante, en la que ya están sobre la pista todos los favoritos que quedan en el Monte-Carlo Country Club, entre ellos los dos mejores del mundo: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

El tenista murciano se enfrentará con el rival que esperaba. El argentino Tomás Martin Etcheverry sufrió, remontó y se tuvo que ir a los tres sets para derrotar al francés Terence Atmane, pero finalmente pudo pasar de ronda, por lo que Carlos Alcaraz se enfrentará a un segundo argentino en este torneo, ya que tuvo que debutar frente a SEbiastián Báez en su primer partido.

Jannik Sinner, en cambio, se esperaba a Francisco Cerúndolo, que se encontraba en un gran momento de forma, pero finalmente se cruzará con el checo Tomas Machac, una de las víctimas de Rafa Jódar en Marrakech hace una semana y que en Mónaco pudo superar al argentino en dos sets (7-6(2) y 6-3).

La pista central la abrirá un Alexander Zverev que ha tenido que jugar tres sets y llegar al 7-5 en el tercero ante el chileno Garín. Y que ahora se las verá con el belga Zizou Begs, una de las sorpresas de la segunda ronda, ya que ha vapuleado al ruso Andrey Rublev, al que sólo ha dejado hacer cinco juegos.

Otro de los partidos más esperados de este jueves será el que abra la pista 2 a las 11:00 horas entre el verdugo de Medvedev, Matteo Berrettini, y el joven brasileño Joao Fonseca. Aunque tampoco estará nada mal el que llegará a continuación entre Félix Auger Aliassime y Casper Ruud.

Orden de juego del jueves 9 de abril en el Master 1.000 de Montecarlo 2026

Pista Rainier III

Zizou Bergs-Alexander Zverev (11:00 horas -hora peninsular española-)

Tomas Machac-Jannik Sinner (A continuación)

Carlos Alcaraz-Tomás Martin Etcheverry (A continuación)

Valentin Vacherot-Hubert Hurkacz (A continuación)

Pista de los Príncipes

Matteo Berrettini-Joao Fonseca (11:00 horas)

Félix Auger Aliassime-Casper Ruud (A continuación)

Jiri Lehecka-Alexander Bublik (A continuación)

Alexander Blockx-Alex de Miñaur (A continuación)

Dónde ver por TV y online el Montecarlo Masters 2026

La quinta jornada del Master 1.000 de Montecarlo 2026 se podrá ver en directo en España a través de Movistar +, con el dial 7 o en #Vamos, además de algunos de los canales del paquete Deportes+. Los primeros están incluido en el paquete básico de la plataforma de pago y el otro forma parte de la modalidad que incluye diferentes deportes, por lo que no se podrá ver en abierto ni de forma gratuita por televisión.

En ESTADIO Deportivo también tendrás una amplia cobertura mediática del Masters 1.000 de Montecarlo 2026 en el que participa Carlos Alcaraz.