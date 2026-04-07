Honda da el paso más esperado con el Aston Martin de Fernando Alonso

Según adelanta The Race sería en el Gran Premio de Miami cuando nuevas especificaciones podrían hacer que el bólido británico pusiese las bases para llegar a ser competitivo

Hay que tener paciencia, pero no por ello bajar los brazos. Ese es el mensaje que transmitieron hacer tiempo desde Aston Martin y el que Honda ha cogido al vuelo; tanto es así que tras semanas y semanas de sinsabores empiezan a llegar las buenas noticias con el motor japonés y, por tanto, para el monoplaza que debe conducir Fernando Alonso.

Hace escasos días supimos que lejos de las fricciones pasadas, el compromiso entre las partes es pleno para progresar e ir dando siempre pasos al frente, aunque estos sean pequeños. Pues bien, a estas alturas, y según informa The Race, podemos decir que el objetivo de salvar la temporada no es ni mucho menos descabellado. Lo explicamos.

Si bien la diferencia con el resto de escuderías es grande y no será nada fácil de enjugar, no es menos cierto que para ello lo principal es que el equipo afiance su concepto en la unidad de potencia y encuentre la ansiada fiabilidad. En Japón ya se notó el paso al frente al reducir las vibraciones y para Miami se puede dar otro gran salto, ya que el citado medio adelanta que Honda planteará una nueva especificación en su unidad de potencia, uno de los momentos más esperados por la estructura británica.

Aunque por el momento no dará rendimiento, ya que por normativa no puede ocurrir hasta después de Mónaco, sí hablamos de una amplia mejora en fiabilidad, por lo que tanto el dos veces campeón de Fórmula 1 como Lance Stroll deberían acabar carreras sin que ello sea motivo de sorpresa o júbilo.

Adiós a la contención del AMR26 de Fernando Alonso

Con Aston Martin y Honda en la misma página, la nueva especificación dejaría atrás las medidas de contención y corrección para dar lugar a un monoplaza mucho más fluido y serio que permitirá a los pilotos trabajar sin miedos y ataduras. Y sí, con el beneplácito de una FIA que permite cambios por cuestiones de fiabilidad o costes de producción.

En todo caso, Honda se verá obligada a informar con detalle sobre los cambios en su propulsor, justificando además el motivo. A partir de ahí, será la FIA la que tenga siempre la última palabra, pero en principio no debería haber problema para ver el cambio ya en Miami. La meta es tener una base sólida en el motor para construir a partir de ahí.

Un paso anunciado por el asturiano

Tanto desde Silverstone como por voz de Fernando Alonso ya sabíamos que tocaba ver una evolución en el bólido. El asturiano aseguró que el chasis tenía margen de mejora y que seguirían dando pasos en tal dirección, si bien el rendimiento es algo que llegaría con el tiempo. En cuanto a Honda, supone empezar a resarcirse de los numerosos errores cometidos camino a la temporada de 2026.