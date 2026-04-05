El Aston Martin de Fernando Alonso encuentra en Honda lo que tanto buscaba

Lejos de la tensión vivida hace semanas, la fábrica japonesa ha dado un importante paso al frente en las prestaciones del coche, incluyendo además un entendimiento entre las partes que por momentos parecía imposible

Es hora de apretar los dientes. El parón que vive en estos momentos la temporada de Fórmula 1 hace que a las escuderías les toque darlo todo para mejorar sus monoplazas, y claro, cuando se habla de evolucionar a nadie escapa que a la que más falta le hace es a Aston Martin, donde lo más que han saboreado por ahora es haber podido terminar una carrera –Fernando Alonso en Suzuka–. Pues bien, parecen haber encontrado el camino correcto tanto a nivel técnico como comunicativo.

El AMR26 de Fernando Alonso no es el monoplaza que equipo y afición esperaba hace meses; sin embargo, se han dejado atrás los lamentos para entender que arrimar el hombro con Honda es la única posibilidad si se quiere salir del pozo. Y sí, por fin han encontrado en los nipones lo que tanto buscaban para el coche del asturiano (y Lance Stroll): progreso y compromiso.

El primer aspecto positivo, y después de que Adrian Newey y Koji Watanabe explotasen durante la rueda de prensa en el hospitality de Melbourne –"Les diría que se centrasen en el motor de 2027. Si me hubiesen dicho esto… no hubiésemos firmado", señaló el director del equipo–, es que a nivel técnico de motor se ha avanzado tanto como para que hayan desparecido las vibraciones. Está claro que eso no les acerca a los puntos, pero sí a ir construyendo un bólido con el que competir.

Hablamos de aunar esfuerzos. Hasta hace nada el dedo acusador señalaba de manera vehemente a Honda por todo lo acaecido hasta la fecha, situación a la que ahora han dado la vuelta. Pese a que todavía están lejos y hasta Barcelona, segundo gran premio dentro de la gira europea, no se podrán ver en pista los progresos del coche, con lo que sí cuenta Aston Martin es con su implicación total de cara al trabajo.

Toma la palabra Mike Krack

"No es necesario hacer la paz porque no tenemos problemas. Es una cuestión de respetar todo el trabajo que están haciendo y todo el trabajo realizado para terminar la carrera de casa. No te puedes destruir como equipo. Pasamos muchos momentos difíciles y no éramos capaces de hacer vueltas. Ahora hemos terminado una carrera, aunque no sea motivo de celebración porque en la F1 es la norma",comenta Mike Krack, ingeniero jefe en pista de Aston Martin.

El equipo británico ha abandonado cualquier tono belicista con Honda. Pese a tener claro que los japoneses les han fallado al principio, de igual modo saben que no tienen más salida que colaborar, sobre todo tras ver como la marca que les motoriza está evolucionando el coche y mostrando un compromiso que hace semanas estaba en entredicho.