"Aston Martin va a sorprender este mismo año"

Aunque los números indican que la progresión debe ser enorme, hay quien cree que el gran salto de Aston Martin será esta misma temporada

Después de toda la tensión vivida en el primer mes de competición entre Aston Martin y Honda, y en las propias casas británica y nipona, Fernando Alonso trajo un poco de tranquilidad al acabar la carrera en el Gran Premio de Japón celebrado el pasado domingo en Suzuka.

Desde el viernes sabían cómo atajar las vibraciones, algo que reconocieron Fernando Alonso y Mike Krack, aunque luego no lo implementaron en la clasificación y la carrera al no estar suficientemente probado. Y también acabaron reconociendo que, aunque ambas partes se equivocaban, Honda tenía más parte de razón y el problema estaba en el chasis, lo que a su vez señalaba directamente a Adrian Newey.

Solucionado el primer gran problema del año queda lo más difícil: mejorar las prestaciones del motor. En Suzuka, Lance Stroll hizo la mejor vuelta de Aston Martin en carrera antes de marcharse a mitad de la misma. Sin embargo, sus números son lamentables si los comparamos con el resto de escuderías. Aston Martin pierde una media de más de 3 segundos por vuelta con respecto a las escuderías punteras (Mercedes, Ferrari y McLaren) y de 2 segundos a las que ahora ocupan la zona media, a la que podría llegar Cadillac en breve.

Honda, el peor motor con diferencia

Es decir, es, con mucha diferencia, el motor más lento de la parrilla. Y los motores Mercedes, Ferrari, Audi y Ford están muy por encima del que ha fabricado Honda para la la escudería con sede en Siverstone.

El parón, por tanto, puede ser clave y le da una bola extra a Aston Martin, algo en lo que confía un veterano de la Fórmula 1, que aún espera el 'despertar' de los monoplazas verdes, especialmente por tener a Fernando Alonso y, sobre todo, a Adrian Newey.

Juan Pablo Montoya sigue creyendo

El colombiano Juan Pablo Montoya pide paciencia para un equipo que ha tenido muchos cambios en el último año y asegura que, si saben esperar, va a sorprender a más de uno en no demasiado tiempo. "Lo curioso es que sigo creyendo que van a sorprender a todo el mundo cuando resuelvan todos los problemas. (...) Creo que para cuando volvamos de las vacaciones de verano, empezarán a verse mejor. Y si logran encontrar su rumbo, soy optimista a largo plazo porque creo que van a darle la vuelta a la situación", avisa el colombiano, quien, como Alonso, cree que antes del verano es muy difícil que puedan recuperar el tiempo perdido.

"Creo que tendrán un coche bastante competitivo una vez que se aclare todo el lío. Les llevará más tiempo, pero creo que Aston nos sorprenderá y creo que nos sorprenderán este año", añade el colombiano en 'Formula Passion', donde aconseja al equipo británico que deje trabajar a Newey y que le deje centrarse en su trabajo, no con otros cargos que desvían su atención.

"En español tenemos un dicho: 'Si eres zapatero, dedícate a hacer zapatos'. Adrian es ingeniero y debería dedicarse a eso. Es bueno diseñando coches, pero no es jefe de equipo. El único objetivo de Newey debería ser hacer que el coche vaya más rápido, que es en lo que es excelente. Simplemente, que se centre en lo básico", avisaba el veterano expiloto, que sabe cómo trabaja Newey y de lo que es capaz Alonso en la pista.