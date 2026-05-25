Así queda el Mundial de Fórmula 1 tras el Gran Premio de Canadá 2026: Antonelli más líder, Fernando Alonso más hundido

Aunque Kimi Antonelli ha salido más reforzado en su liderato, el certamen canadiense ha reducido las distancias entre el resto de pilotos en la tabla. Verstappen ha conseguido su primer podio del curso y Hamilton su segundo

Lindblad, Albon, Fernando Alonso, Russell, Norris y 'Checo' Pérez, por este orden, no pudieron concluir la carrera en Montreal. El primero de ellos ni siquiera llegó a empezar.

Y todos estas retiradas produjeron resultados inesperados en el Gran Premio de Canadá e importantes consecuencias en la clasificación tras los resultados que se han dado tanto en la Sprint como en la carrera larga disputadas en Montreal este fin de semana.

Mercedes dejó pelear como auténticos titanes a sus dos pilotos y, con Toto Wolff sufriendo en cada adelantamiento, la jugada terminó con Kimi Antonelli mucho más líder y con Russell, ganador de la carrera corta, cabreado tras haber tenido que abandonar en la dominical por un problema mecánico.

Hamilton volvió a sentirse campeón

Pero, además de Antonelli, hubo otro vencedor en el certamen canadiense, el británico Lewis Hamilton. El piloto de Ferrari supo jugar muy bien sus cartas durante toda la carrera y, cuando faltaban apenas tres vueltas, adelantó por fuera y en la curva 1, la más compleja del trazado, a Max Verstappen para colocarse y terminar segundo.

De esta forma, firmó su segundo podio esta temporada y su mejor puesto desde hace muchísimo tiempo atrás. Su rostro en el podio lo decía todo, al igual que su abrazo con Kimi Antonelli.

Carlos Sainz, tercera vez en los puntos

Ya en la zona media de la tabla, en la pelea de los mortales, uno de los vencedores de la tarde fue el español Carlos Sainz. El madrileño se mostró paciente y, sin arriesgar demasiado, se colocó en la zona de puntos desde bien temprano y solo tuvo que ver cómo el resto se retiraban para asegurar sus puntos y terminar noveno.

Por el momento, de cinco Grandes Premios que se llevan disputados, el piloto de Williams ha sumado ya en tres. Muy pocos puntos en total, porque va sumando de dos en dos, pero cada vez encuentra más luz en su monoplaza.

Fernando Alonso, otro fin de semana para olvidar

Fernando Alonso llegó a Canadá sacando pecho y se lo terminaron partiendo. El asturiano volvió a subrayar en el Media Day que no había un piloto mejor que él en la parrilla y que sólo necesitaba un coche mejor para demostrarlo. Pues su papel en Montreal ha sido para olvidarlo lo antes posible.

En la FP1 se estrelló contras las protecciones, en la carrera sprint abandonó, en la 'Qualy' acabó decimonoveno y en la carrera dominical sufrió otro abandono más.

Así ha terminado el Gran Premio de Canadá de F1 2026

Con Antonelli sumando los 25 puntos, Hamilton 18 y Verstappen 15, las distancias han comenzado a recortarse en la tabla de pilotos. Eso sí, el joven italiano ha reforzado su liderato gracias a que su compañero George Russell se ha quedado sin puntuar en la prueba más importante del fin de semana tras su abandono.

Un podio en el que todos terminaron contentos, pese al adelantamiento final que sufrió Verstappen. El neerlandés y cuádruple campeón del mundo, por fin, se ha estrenado en un podio este curso.

Así queda el Mundial de F1 tras el Gran Premio de Canadá 2026

1. A. Antonelli: 131 puntos

2. G. Russell: 88 puntos

3. C. Leclerc: 75 puntos

4. L. Hamilton: 72 puntos

5. L. Norris: 58 puntos

6. O. Piastri: 48 puntos

7. M. Verstappen: 43 puntos

8. P. Gasly: 20 puntos

9. O. Bearman: 18 puntos

10. L. Lawson: 16 puntos

11. F. Colapinto: 15 puntos

12. I. Hadjar: 14 puntos

13. C. Sainz: 6 puntos

14. A. Lindblad: 5 puntos

15. G. Bortoleto: 2 puntos

16. E. Ocon: 1 punto

17. A. Albon: 1 punto

18. N. Hulkenberg: 0 puntos

19. V. Bottas: 0 puntos

20. S. Pérez: 0 puntos

21. L. Stroll: 0 puntos

22. F. Alonso: 0 puntos