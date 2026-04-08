Friburgo - Celta: alineaciones probables, horario y dónde ver en tv el partido de UEFA Europa League

Cita para la historia del equipo gallego en el Europa Park Stadion alemán tras superar en octavos al Olympique de Lyon con el objetivo de encarrilar el pase a una semifinal europea

El Celta afronta una cita de máxima exigencia en Alemania con la ambición de dar un paso de gigante hacia las semifinales europeas, un hito que no logra desde hace casi una década. El equipo gallego llega reforzado por su buen rendimiento lejos de Balaídos y con varias piezas clave recuperadas, aunque también condicionado por bajas y dudas en el once. Enfrente estará un Friburgo herido tras su último tropiezo liguero, aunque muy fiable en su estadio.

Así llega el Friburgo

El conjunto alemán encara el duelo con la necesidad de reaccionar después de desperdiciar una ventaja de 2-0 frente al Bayern Múnich, un golpe que complica seriamente sus aspiraciones en la Bundesliga. Esa situación le empuja a centrarse en la competición europea, donde se está mostrando especialmente sólido como local.

El equipo dirigido por Julian Schuster destaca por su fortaleza física, su orden defensivo y su peligro en el juego aéreo, un aspecto que puede marcar diferencias. Además, acumula una impresionante racha de victorias en casa en Europa.En cuanto al posible once, la principal duda es Lucas Höler, que terminó tocado el último partido. Si no llega a tiempo, ganan peso Vincenzo Grifo, especialista a balón parado y uno de los máximos goleadores del equipo, y el delantero Igor Matanovic, que apunta a titular tras descansar recientemente.

Así llega el Celta

El RC Celta de Vigo afronta el encuentro apoyado en su buen desempeño como visitante y con la motivación de acercarse a una nueva semifinal continental. El equipo de Claudio Giráldez recupera a jugadores importantes como Matías Vecino, que regresará al centro del campo para aportar experiencia y solidez, previsiblemente formando pareja con Moriba.También vuelve Iago Aspas tras su lesión, aunque todo indica que empezará desde el banquillo debido al buen momento de otros jugadores y al perfil físico del rival. En ataque, Borja Iglesias apunta a ser titular, acompañado por Fer López y Williot Swedberg.

Las bandas estarán condicionadas por las bajas, lo que abre la puerta a Mingueza y Sergio Carreira como carrileros. En defensa, la ausencia de Carl Starfelt obliga a reajustes.

El Celta sabe que deberá minimizar su debilidad en el juego aéreo si quiere sacar un resultado positivo de un estadio complicado, donde ya han caído equipos importantes. Aun así, los gallegos confían en repetir sus buenas actuaciones fuera de casa para seguir soñando en Europa.

Posibles alineaciones:

Friburgo: Atubolu; Treu, Ginter, Ogbus, Makengo; Eggstein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; y Matanovic.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Aidoo, Marcos Alonso; Carreira, Moriba, Vecino, Mingueza; Fer López, Williot Swedberg y Borja Iglesias.

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia)

Estadio: Europa-Park Stadion

Horario y TV: 21:00 (Movistar Liga de Campeones).