El Friburgo respeta al Celta y pone el ejemplo del Bayern de Múnich: "Aquí ya lo hemos demostrado"

Tanto el técnico Julian Schustar como el delantero Lucas Höler se aferran al gran apoyo de su afición, como ya demostraron el pasado fin de semana, para llevar un buen resultado a Vigo

El Celta de Vigo se mide este jueves al Friburgo con el objetivo de sacar un buen resultado para el partido de vuelta en Balaídos la próxima semana, aunque Julian Schuster y sus jugadores tratarán de impedirlo. El técnico alemán ve a sus jugadores "muy motivados" para plantar cara e intentar justo lo mismo que buscará el Celta, encarrilar la eliminatoria.

"Esperamos un equipo que tenga la posesión, que juegue bien a la espalda de la defensa. Será fundamental para nosotros adaptarnos constantemente a sus variantes porque es un equipo que cambia mucho sus perfiles durante el partido. No será un partido fácil, pero el grupo está muy motivado", indicó el preperador en rueda de prensa.

Schustar también admitió que el varapalo que supuso la última derrota ante el Bayern Múnich, que asaltó el Europa-Park Stadion de Friburgo tras levantar un 2-0 en la recta final del encuentro con goles en los minutos 81, 92 y 99: "Anímicamente fue un golpe duro, pero el partido de mañana será diferente. Es otro rival, otra competición. No podemos pensar más en lo que sucedió el sábado", señaló Schuster, quien pidió el apoyo de sus aficionados.

Por último, el míster germano, que no podrá contar con el lesionado Patrick Osterhage, espera un gran apoyo de su hinchada: "Necesitemos un apoyo similar al del sábado pasado, cuando el ambiente fue realmente genial y se contagió de los jugadores a las gradas. Nuestro objetivo es sacar un buen resultado para el partido de Vigo".

Höler confía en la fortaleza como local del Friburgo

Junto a Schuster ha comparecido el delantero Lucas Höler, quien también dejó sus sensaciones de cara al duelo de este jueves. "Es un partido clave para nosotros. Queremos hacer todo lo posible para pasar a la siguiente ronda. Esa es la ilusión de todos los jugadores", admitió el alemán en rueda de prensa.

El Friburgo está invicto en casa en la Europa League, estadística a la que se agarran para llevar un buen resultado a Balaídos. "Jugamos en nuestra casa y aquí ya hemos demostrado que podemos competir contra cualquier rival. El otro día hicimos un gran partido contra el Bayern, al que ganábamos 2-0 en el minuto 80. Por eso, estoy convencido de que mañana también lo haremos".

Por último, Höler pidió a sus aficionados un ambiente como el del pasado fin de semana ante el Bayern de Múnich: "Es un partido muy importante para nosotros porque queremos avanzar a la siguiente ronda y vamos a necesitar del apoyo de nuestra".