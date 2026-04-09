Claudio Giráldez, muy autocrítico con su Celta pero da la clave para la remontada: "Es cuestión de que hagamos un gol rápido"

EL entrenador del RC Celta no se ha mordido la lengua después de la derrota que ha encajado su equipo contra el Friburgo (3-0) en la partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. El técnico gallego, aún así, se niega a tirar la toalla

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, se ha mostrado muy autocrítico después de la derrota de su equipo contra el Friburgo por 3-0 en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. El técnico ha dicho que sus jugadores no han estado a buen nivel y que han cometido errores evitables, pero también ha asegurado que van a intentar la remontada, siendo para ello clave el marcar un gol en los primeros minutos en el encuentro de vuelta.

Claudio Giráldez no ha puesto paños calientes y ha dicho que el Friburgo es merecedor de la victoria sobre su RC Celta. "Es un resultado justo. Han sido superiores. Han jugado de una velocidad mucho más alta que la nuestra. Creo que hemos entrado muy mal el partido. Sabíamos que teníamos que intentar instalarnos en campo rival y nos duras allí. Que su presión va a ser muy agresiva en los primeros minutos. Creo que ellos han ido viniendo arriba sabiendo que nos estaban robando. Nos estaban achicando mucho espacio y estando muy cerca de nuestra portería con mucho balón parado. Creo que hemos dejado de hacer cosas que hacemos habitualmente bien. Nos hemos desordenado mucho. Hemos estado muy imprecisos con la pelota y muy mal en duelos. Creo que ha sido la diferencia, en especial en los tres goles. Creo que hay un componente de eso. En los tres goles, demasiado que hemos sido inferiores. Creo que los tres goles son tres errores nuestros graves y muy evitables", ha dicho en Movistar+.

El entrenador del RC Celta se ha mostrado molesto por los goles encajados los cuales, bajo su punto de vista, se podían haber evitado. "Me molestan los tres. Creo que el tercero quizás la acción no está mal del todo defendida. Son más poderosos y te ganan. El previo a la acción del tercer gol creo que también es un error. Una pérdida nuestra, una falta de contundencia en un balón dividido. Y el primero y el segundo creo que no nos pueden pasar. Primero el regalo de la falta de la primera acción. Luego la segunda, donde hemos tardado muchísimo en despejar. Reducir la pierna derecha de Grifo, que sabemos que tiene un tiro muy potente. Y en el segundo hemos tenido una falta de contundencia, de inteligencia importante. Bueno, creo que cuando no somos cerebrales, cuando no estamos ordenados y cuando no damos todo en nuestro mejor nivel es muy difícil competir contra equipos tan poderosos como el Friburgo, que a nivel físico nos han pasado por encima. Y creo que ha estado mucho más intenso y mucho más preciso también con la pelota que nosotros".

Claudio Giráldez aún confía en que el RC Celta le pueda remontar el 3-0 al Friburgo

Claudio Giráldez, de todas formas, no ha tirado la toalla y ha dado la clave para que el RC Celta pueda remontarle al Friburgo la eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Europa League. "El partido se acaba aquí hoy y en la eliminatoria quedan 90 minutos. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Hemos hecho un partido malo a nuestro nivel y tenemos que centrarnos en nuestro nivel, en mejorar nuestro nivel. Creo que tenemos recursos para poder darle la vuelta a la eliminatoria. Estoy convencido de ello. Tenemos también gente que vamos a recuperar para el partido de vuelta. Creo que nos hace más fuertes. Tenemos más recursos para poder hacerles daño, para poder sorprenderles. Y creo que también es fácil mejorar la situación que hemos tenido hoy. Y con nuestra gente vamos a ser mucho más fuertes. Es cuestión de que hagamos un gol rápido. Y a partir de ahí creo que todo el mundo va a querer estar convencido. Y como sabíamos que iba a ser complicado, pues hay que pelearlo hasta el final".

Por último, ha terminado lanzando un mensaje de esperanza para la afición del RC Celta. "Creo que todo el mundo sabe que tenemos recursos para hacer daño. Evidentemente, todo el mundo está fastidiado ahora mismo. Tenemos mucha ilusión en el partido. Creo que nos ha pasado incluso ese exceso de ilusión y de responsabilidad. No tenemos nada que perder ahora mismo. Todo el mundo nos dará por eliminados y creo que eso nos va a hacer más peligrosos".