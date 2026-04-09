Friburgo 3-0 Celta: Tocado y casi hundido

El RC Celta fue muy inferior contra el Friburgo el cual casi dejó la eliminatoria vista para sentencia después de un partido de ida de cuartos de final de la UEFA Europa League que ganó gracias a los goles de Grifo, Bester y Ginter

El RC Celta está contra las cuerdas después de haber caído derrotado contra el Friburgo por 3-0 en el partido de ida de cuartos de final de la UEFA Europa League. El equipo que entrena Claudio Giráldez fue muy inferior a su rival, de principio a fin, y nunca encontró soluciones para contrarrestar el dominio del club alemán que se llevó el duelo gracias a los goles de Grifo, Beste y Ginter.

Al RC Celta sólo le queda tirar de la heroica para intentar remontar la eliminatoria en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League que se disputará la semana que viene en el Estadio de Balaídos.

Monólogo del Friburgo frente a un RC Celta muy superado en la primera parte

El partido no pudo comenzar peor para el RC Celta que desde el principio se vio totalmente superado por un Friburgo que lo superó a base de ritmo alto, verticalidad y buen juego. Avisó rápido el equipo alemán con ocasiones por medio de Matanovic, Mazambi y Eggestein, pero no estuvieron acertados.

El que no falló fue Grifo en el minuto 10. Después de una falta lateral, el Friburgo ganó una segunda jugada, el balón llegó a la frontal del área del RC Celta y Grifo se sacó un disparo al palo largo para hacer el 1-0 en el que no pudo hacer nada Radu. Tras ello, el partido bajó un poco el ritmo, pero el equipo gallego nunca se sintió cómodo.

Cuando se llegó a la media hora del partido, llegó un nuevo golpe del Friburgo. Falta de contundencia de la defensa del RC Celta. Treu ganó un balón suelto, pasó a Matanovic que estaba dentro del área del equipo gallego. El delantero la puso en el área pequeña y Beste, libre de marca y sin Radu, que había salido a tapar a Matanovic, marcó el 2-0 a puerta vacía. En la siguiente jugada, pudo llegar el 3-0, pero el disparo de Mazambi se estrelló en el palo.

Así se llegó al descanso, después de una primera parte en el que el Friburgo fue claramente superior al RC Celta.

No hubo reacción y Ginter puso la puntilla

Debido a la desventaja, Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, movió el banquillo el dio entrada a El-Abdellaoui y Fer López por Javi Rodríguez y Swedberg para cambiar el signo del partido. No funcionó ya que los primeros quince minutos fueron un auténtico monólogo del Friburgo que merodeó el área del equipo gallego pero sin acierto.

La segunda parte se caracterizó, sobre todo, porque no hubo ocasiones a pesar de esa mejor imagen y dominio del Friburgo. De hecho, el disparo más peligroso fue de Borja Iglesias en el minuto 70, yéndose por encima del larguero de la portería que defendía Atubolu que era un espectador más ya que el RC Celta no le dio trabajo.

La puntilla para el RC Celta llegó en el minuto 78 cuando Ginter cabeceó a gol un córner tras ganarle la partida a Sergio Carreira para así poner el 3-0 y dejar la eliminatoria vista para sentencia.

Con todo perdido, el RC Celta tuvo la oportunidad de engancharse pero Fer López no consiguió rematar bien el centro medido de Mingueza.

Así terminó el partido, con una derrota contundente por 3-0 contra el Friburgo para un RC Celta que está obligado a buscar la remontada heroica en el encuentro de vuelta que se disputará en el Estadio de Balaídos.

- Ficha técnica del partido Friburgo - RC Celta, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League:

Friburgo: Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste (Kübler 90'), Suzuki (Scherhant 74'), Grifo (Höler 74'); y Matanovic.

RC Celta: Radu; Javi Rodríguez (El-Abdellaoui 46'), Aidoo, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Hugo Sotelo (Matías Vecino 61'), Ilaix Moriba, Óscar Mingueza; Ferran Jutglà (Iago Aspas 73'), Williot Swedberg (Fer López 46') y Borja Iglesias (Pablo Durán 73').

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia). Amonestó al local Eggestein.

Goles: 1-0 (10') Grifo; 2-0 (32') Beste; 3-0 (78') Ginter.

Incidencias: Partido entre Friburgo y RC Celta correspondiente a la ida de cuartos de final de la UEFA Europa League disputado en el Europa-Park-Stadion.