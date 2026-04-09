Friburgo - Celta, en directo el partido de la UEFA Europa League en vivo online

Sigue en ESTADIO Deportivo el encuentro de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League en donde el equipo que entrena Claudio Giráldez quiere sacar un buen resultado para cerrar la semana que viene la eliminatoria en el Estadio de Balaídos

Friburgo - Celta, el partido de ida de cuartos de final de la UEFA Europa League en directo.ESTADIO Deportivo

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión del partido Friburgo - RC Celta correspondiente a la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. Un encuentro en el que el equipo que entrena Claudio Giráldez busca un resultado favorable para poder cerrar la eliminatoria, y por tanto conseguir el pase a semifinales de este torneo europeo, en el encuentro de vuelta que se jugará dentro de una semana en el Estadio de Balaídos.

El Friburgo se ha plantado en cuartos de final de la UEFA Europa League tras eliminar en la anterior eliminatoria al Genk.

El equipo germano está peleando por puestos europeos en la Bundesliga y el pasado fin de semana perdió por la mínima contra el Bayern Munich (2-3).

El Friburgo llega a este partido de ida de cuartos de final de la UEFA Europa League contra el RC Celta en buen momento de forma.

A ello hay que sumarle el buen momento anímico de la plantilla gallega que en la anterior eliminatoria de la UEFA Europa League eliminó al Olympique de Lyon, que era uno de los favoritos a ganar el torneo europeo.

El RC Celta, por su parte, también llega en un momento muy dulce ya que el equipo que entrena Claudio Giráldez viene de ganar al Valencia CF en LaLiga lo que le permite estar en la pelea por loa quinta posición de la clasificación la cual daría billete para jugar la siguiente edición de la UEFA Champions League.

En el capítulo de bajas, el RC Celta no puede contar con Hugo Álvarez, por lesión, ni tampoco con Javi Rueda, por sanción; mientras que el Friburgo sólo tiene la ausencia del lesionado Kyereh.

Friburgo y RC Celta disputan, a partir de las 21:00 horas, este jueves uno de los partidos de ida de cuartos de final de la UEFA Europa League. Un encuentro en el que el equipo entrenado por Claudio Giráldez buscará obtener un buen resultado que le permita cerrar la eliminatoria en el Estadio de Balaídos la próxima semana. No lo tendrá fácil el conjunto gallego ya que se mide a un aspirante al título que está realizando un gran torneo hasta el momento.

El Friburgo llega a este partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League contra el RC Celta con el objetivo de hacer valer el factor cancha. El club alemán quiere ganar frente a su afición para que la visita al Estadio de Balaídos sea más llevadera ya que en la vuelta el RC Celta partirá con la ventaja de ser local.

El Friburgo se encuentra en un buen momento de forma. A pesar de ser octavo en la Bundesliga, el equipo alemán sigue en la pelea por puestos europeos y además viene de dar la cara el pasado fin de semana en donde perdió contra el Bayern Munich por 2-3. Por su parte, en la anterior eliminatoria de la UEFA Europa League, el Friburgo superó con claridad al Genk de Bélgica.

En el capítulo de bajas, el Friburgo tiene la baja por lesión de Kyereh y son duda Makengo, Osterhage, Rosenfelder y Höler.

El RC Celta, por su parte, llega a este encuentro de ida de la UEFA Europa League contra el Friburgo con la intención de sacar un buen resultado que le permita luego cerrar está eliminatoria, y por tanto obtener el pase a las semifinales, en el Estadio de Balaídos.

El RC Celta llega a este choque en un buen momento ya que es sexto en la clasificación de LaLiga y se encuentra peleando por la quinta posición que puede dar la clasificación para disputar la próxima edición de la UEFA Champions League. El RC Celta, el pasado fin de semana, derrotó al Valencia CF por 2-3 y además viene de eliminar al Olympique de Lyon en los octavos de final.

En cuanto a las bajas, Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, no puede contar con Hugo Álvarez, por lesión, ni con Javi Rueda, por sanción.

El partido de ida de cuartos de final de la UEFA Europa League entre el Friburgo y el RC Celta va a ser pitado por el sueco Glenn Nyberg.