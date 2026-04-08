Jutglà vuelve a sonreír: "Tuve unos asuntos personales que se solventaron, ahora estoy feliz y coincide con los goles"

El delantero del Celta de Vigo ha analizado el choque ante el Friburgo y la importancia de "las pequeñas cosas que marcan la diferencia"; sobre su buen momento ha respondido que ahora está "en un momento personal y futbolístico muy bueno"

Ferrán Jutglà ha sido el futbolista del Celta que ha acompañado a Claudio Giráldez en sala de prensa del Europa-Park Stadion, escenario del choque que este jueves acogerá el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League ante el Friburgo alemán.

El delantero catalán afronta la importante cita en uno de sus mejores momentos de la temporada, de ahí que la ilusión sea máxima. "Europa es una competición muy bonita y a nosotros nos transmite mucha ilusión. Por mi experiencia de las eliminatorias que he vivido, se deciden por detalles. Las pequeñas cosas son las que marcan la diferencia y vamos a tener que estar al 200% y sacar nuestro mejor nivel para no cometer el más mínimo fallo y llevarnos un buen resultado para el partido de vuelta", ha analizado el ariete celeste.

Jutglà ya sabe cómo funciona Giráldez, siempre partidario de ir rotando a sus jugadores para que todos lleguen en buenas condiciones al final de temporada, algo que entiende y que ya sabía cuando llegó. "No sé si es muy habitual pero es una manera de trabajar. Yo cuando hablé con él, antes de venir, ya me dijo que le gustaba rotar mucho y en mi caso lo entiendo perfectamente. El grupo está super contento porque sabe que si trabaja y hace las cosas bien, va a tener sus oportunidades. Todo el mundo las ha tenido, todo el mundo ha aportado, todo el mundo se siente importante y yo eso lo relaciono con el buen grupo".

El ambiente del vestuario

"Es la calidad humana que tenemos, el buen rollo y que todos vamos a una, que somos una piña y eso para conseguir objetivos es super importante".

Está en un buen momento de forma

"Estoy bien, feliz que es lo más importante. Tuve unos asuntos personales que se solventaron. Ahora estoy en un momento personal y futbolístico muy bueno. Coincide con los goles. Reflexionándolo, un jugador saca su mejor rendimiento cuando está más libre, más tranquilo y, en definitiva, cuando está más feliz personalmente".

En qué posición rinde mejor dentro del campo

"No sabría qué decirte. En el partido del Alavés tuve un poquito esa libertad moviéndome entre líneas y ahí me sentía cómodo pero de delantero, atacando los espacios y jugando entre líneas, también me siento cómodo. Con mis condiciones y mi polivalencia, intentaré ayudar al equipo en lo que se me necesite pero sí que me encuentro bien atacando el espacio y recibiendo entre líneas y yendo hacia adelante".

Qué ambiente espera en el estadio

"Nada más salir y ver que unos sectores de la grada no hay asientos ya te hace indicar que la gente va a estar de pie, que van a estar animando, cantando y apoyando a su equipo. Vamos a tener que adaptarnos rápido a ese ambiente".

Se espera un gran apoyo del celtismo

Como jugador te hace sentir el cariño de tu afición de cerca porque estamos bastante lejos de Vigo. Gente que trabaja, que se gasta su dinero para venir a apoyarnos lo mínimo que tenemos que hacer es dejarlo todo en el campo para intentar darles alegría. Que se vuelvan contentos para casa y rematar el trabajo en la nuestra".