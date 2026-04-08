Claudio Giráldez avisa: "Cada vez que hemos pensado de esa forma nos hemos confundido"

El preparador del Celta ha repasado cómo llega el equipo al duelo ante el Friburgo, ante el que no se considera favorito en absoluto, además ha querido restar importancia a la baja de Starfelt: "No dependemos de ningún jugador en especial"

Claudio Giráldez, técnico del Celta de Vigo, ha comparecido esta tarde en la sala de prensa del Europa-Park Stadion de Friburgo, donde este jueves el conjunto gallego buscará encarrilar el pase a las semifinales de la Europa League. En su comparecencia, el preparador de Porriño repasó el estado de ánimo del vestuario.

"Veo al equipo tranquilo, ilusionado, con ganas de que llegue el partido y poder estar en esta cita histórica para nosotros y con ganas de más. Intentar aprovechar para conseguir el mejor resultado posible en este partido de ida sin especular, sin pensar en el de vuelta. Es nuestra manera de afrontar o cómo queremos afrontar el partido de ida. Luego los partidos tienen muchísimos momentos", ha explicado.

De hecho, Giráldez no ha querido dramatizar el hecho de no poder contar con un hombre importante dentro del equipo como es el central sueco Carl Starfelt. "Es un jugador importante para nosotros pero hemos tenido sin él muchos partidos en los que el equipo ha competido muy bien. Tenemos confianza en todos los integrantes de nuestra plantilla. Creo que todo el mundo está preparado. Venimos de hacer un partido muy completo en Valencia hace tres días y el equipo no depende de ningún jugador en especial. Preferimos tener a todos pero en este caso lo inteligente era cuidarlo", ha reconocido.

Qué partido espera del Friburgo

"Me espero un partido mucho más cercano al que vimos de ellos contra el Bayern que un planteamiento más conservador. Es un equipo que es muy sólido, lleva poquísimos goles encajados, tiene muy buenos números también en casa. Ha ganado todo en esta competición aquí. En cuanto a estructura de club y nivel es muy parejo a nosotros, con mucho jugador canterano, con un cuerpo técnico que viene también de la base, con un equipo que también está asentado en puestos similares a los nuestros en su competición doméstica".

Se ve favorito ante los alemanes

"Me preocupa el nivel del rival y entiendo que hemos aprendido que cada vez que hemos pensado de esa forma nos hemos confundido, solo hay que ver la clasificación de la fase de grupos para ver lo favoritos que somos en esta competición. No me preocupa nada de lo que pase en esta competición, tenemos que valorar donde estamos, ser ambiciosos para conseguir más pero las preocupaciones eran no haber conseguido la salvación. A partir de ahora tenemos que ser exigentes para conseguir más pero nunca desde la preocupación, hacerlo desde la motivación".

Otro desplazamiento difícil

"Hemos tenido partidos de carga emocional o de dificultad importantes en esta competición fuera de casa, que nos han hecho aprender y en los que creo que hemos dado la cara".

Una oportunidad para seguir haciendo historia

"Cada día que estoy aquí es un sueño. Trabajo para cada día mejorar y vivir momentos como este. No lo personifico y busco que todo el mundo quiera más y que seamos conscientes en el presente de lo que se está consiguiendo".

Ambiente que espera

"Escuché lo de Kompany. Hace poco jugaron contra el Bayern y el Freiburgo se puso 2-0. Han demostrado su nivel. Sabemos que el fútbol en Alemania se vive intensamente, con estadios llenos. Lo vimos en Stuttgart y es un aprendizaje. También venimos de un ambiente muy fuerte como Mestalla, donde supimos remontar y sufrir. Esa es la mentalidad: centrarnos en el juego y aislarnos de lo externo".

La evolución del Celta

"Si no creces, estás muerto en el fútbol actual. Hemos cambiado planteamientos, posiciones, estructuras y trabajado el balón parado ... en la segunda vuelta. Tenemos margen de mejora y debemos ser más completos, manteniendo nuestro mejor nivel durante más minutos. Eso tamibén es evolucionar no buscar cosas raras".

Qué arbitraje espera

"No me centro mucho en eso. Tenemos información sobre los árbitros, pero confiamos en su honestidad y en su nivel. A veces las decisiones van a favor o en contra. Hemos jugado en inferioridad numérica y superioridad numérica. Lo ideal sería 11 contra 11 siempre. Debemos centrarnos en lo que controlamos".

Posibilidad de lograr una victoria histórica

Ojalá lo consigamos. Ya hemos logrado retos importantes este año. La mejor forma de hacerlo es confiar en nuestras posibilidades y afrontar los escenarios y rivales con valentía. Tenemos recursos para lograrlo."

Estado físico de jugadores clave: Iago Aspas y Matías Vecino

"Disponibles. Tenemos tiempo para valorar cuanto pueden aportar, tenemos entrenamiento será el segundo que hacen con el grupo. Son jugadores con jerarquía que aportan tranquilidad. Era importante que estuvieran disponibles, aunque no para 90 minutos. Veremos si empiezan o salen desde el banquillo, pero ambos podrían participar si no pasa nada raro en el entrenamiento de hoy."