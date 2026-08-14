La Liga F se queda sin comprador a dos semanas de arrancar

La Liga F afronta un problema inesperado a pocas semanas del inicio de la temporada 2026/27: la primera puja por sus derechos audiovisuales ha quedado desierta. La competición ha abierto una segunda ronda, sin precio mínimo, para encontrar operador antes del 29 de agosto

El fútbol femenino español se encuentra ante una situación inesperada a las puertas de una nueva temporada. A poco más de dos semanas del inicio de la Liga F 2026/27, la máxima categoría femenina todavía no tiene operador audiovisual para sus principales derechos de retransmisión en España, después de que la primera ronda de ofertas quedara desierta.

La competición ha tenido que abrir una segunda fase para intentar encontrar comprador. El nuevo plazo permanecerá abierto hasta el 19 de agosto a las 12:00 horas, y la gran novedad es que se han eliminado los precios mínimos que figuraban en la primera convocatoria.

La situación contrasta con el crecimiento que la propia Liga F asegura haber experimentado durante la última campaña. Según sus datos, la competición alcanzó 7,5 millones de espectadores acumulados en la temporada 2025/26, un 11,2% más que el curso anterior. El Barcelona-Real Madrid, además, estableció un récord con 685.335 espectadores.

Pero ese crecimiento no ha sido suficiente para garantizar la continuidad del modelo audiovisual. La salida anticipada de DAZN ha obligado a la Liga F a buscar un nuevo socio justo cuando el campeonato está a punto de comenzar.

Una competición sin televisión a las puertas del estreno

La primera convocatoria establecía varios lotes para España y el mercado internacional. El principal paquete nacional, que incluía los ocho encuentros de cada jornada, tenía un precio de reserva de cinco millones de euros por temporada, mientras que otro lote partía de los dos millones. En la Unión Europea, uno de los paquetes tenía fijado un mínimo de 800.000 euros.

Ninguna de esas cantidades fue alcanzada, por lo que la Liga F ha decidido rebajar sus pretensiones económicas para intentar cerrar un acuerdo. La segunda ronda permite ahora que los operadores presenten sus propuestas sin estar condicionados por aquellos precios de salida.

El calendario empieza a apretar. La primera jornada de la temporada 2026/27 está prevista para el 29 de agosto, aunque algunos horarios ya han sufrido modificaciones por la participación europea de clubes como el Real Madrid.

Así, el fútbol femenino español encara el inicio de la competición sin tener todavía despejada una cuestión fundamental: dónde podrán seguir los aficionados los partidos de la Liga F.

El adiós de DAZN abre una incógnita

La situación tiene su origen en la ruptura anticipada del acuerdo con DAZN, que había sido el principal operador de la competición. El contrato contemplaba la emisión de los partidos hasta la temporada 2026/27, pero la Liga F confirmó en julio que iniciaba un nuevo procedimiento para encontrar operador audiovisual.

El anterior modelo había permitido a la competición contar con unos ingresos audiovisuales relevantes. En la temporada 2023/24, por ejemplo, la Liga F registró 7,55 millones de euros procedentes de la comercialización de sus derechos audiovisuales, entre el mercado nacional e internacional.

Además, durante la segunda mitad de la pasada temporada se intentó ampliar la exposición de la competición mediante la televisión en abierto. RTVE y 3CAT/TV3 incorporaron partidos de Liga F a su programación, mientras que otros encuentros también tuvieron presencia en GOL Play, TEN y diferentes cadenas autonómicas.

La apuesta tuvo resultados positivos en términos de audiencia. El Granada-Barcelona, por ejemplo, alcanzó una audiencia media de 289.000 espectadores en abierto y superó el millón de usuarios únicos sumando sus diferentes emisiones.

El problema de los derechos llega, además, en un momento en el que el fútbol femenino español busca consolidar el crecimiento conseguido en los últimos años.

La selección española conquistó el Mundial en 2023 y el Barcelona se ha consolidado como una de las grandes potencias del fútbol europeo, mientras que la Liga F cuenta también con clubes como el Real Madrid y futbolistas de enorme repercusión internacional.

La propia competición ha defendido recientemente que sus datos muestran una evolución positiva. Y no solo en audiencia: en junio, los clubes aprobaron una inversión de 55 millones de euros de Gasol16 Ventures, vinculada a Pau Gasol y Fortified Partners, para impulsar durante las próximas cuatro temporadas el crecimiento y la profesionalización de la Liga F.

Por eso, la ausencia de ofertas para alcanzar los precios inicialmente establecidos supone un golpe para una competición que intenta encontrar un modelo audiovisual sostenible.