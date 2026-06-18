La inversión millonaria que pretende Pau Gasol en la Liga F

La Liga F someterá el 29 de junio la propuesta de 55 millones de Gasol16 Ventures, una inversión que sería la mayor recibida por una liga femenina y que busca profesionalizar e impulsar definitivamente la competición, tras otras vías de ingreso como con La Quiniela y acuerdos recientes con empresas como el de Moeve

La Liga F, la asocación de clubes de la máxima categoría de fútbol femenino, informó de una propuesta de inversión por parte de la firma de Pau Gasol, llamada Gasol16 Ventures, con el objetivo de profesionalizar su modelo comercial. Para ello, la leyenda del baloncesto pretende realizar una inyección de 55 millones de euros. Por ello, la propuesta será sometida a aprobación el próximo 29 de junio.

La Asamblea Extraordinaria de Clubes valorará la propuesta de la firma de Pau Gasol, que sería la "mayor invesión privada recibida en por una liga de fútbol femenino", como ha catalogado la Liga F. La leyenda del baloncesto sigue desarollando su carrera, desde su retirada en 2021, en el mundo de la inversión, con proyectos como en la WNBA, la liga femenina de baloncesto de Estados Unidos, así como en el fútbol femenino.

La Liga F acelera su crecimiento con la propuesta de Pau Gasol

La Liga F quiere seguir subiendo escalones y crecer para competir con las mejores ligas del mundo. Tras cuatro campañas en el fútbol profesional, la competición ha ido mejorando en cuanto a los ingresos se refiere, empezando por 18 millones en la temporada 2022-2023 y alcanzando los 26 en la 2024-2025. Además, el organismo dio entrada a la Quiniela, con la que se inclurirán cuatro partidos cada semana de la Primera División femenina.

Por ello, de aprobarse la propuesta por parte de Gasol16 Ventures, quedaría por saber cómo se repartirían los 55 millones que pretende invertir la leyenda del baloncesto español, que en cualquier caso sería una gran inyección para el fútbol femenino. Además, se sumaría a otras ayudas que ha recibido la patronal anteriormente, como ese 15% procedente de las Quinielas, además de los derechos televisivos y por parte del CSD.

La Liga F destaca la propuesta de 55 millones de euros de Pau Gasol y la fecha de aprobación

De esta manera, la Liga F ha hecho oficial mediante un comunicado la propuesta que Gasol16 Ventures, la firma de inversión de Pau Gasol: "Gasol16 Ventures, el vehículo de inversión de Pau Gasol, lidera junto a otros inversores, una propuesta de inversión de 55 millones de euros en la Liga F y sus clubes para profesionalizar su modelo comercial y acelerar su internacionalización".

Además, la patronal añade que "la propuesta, que será sometida a aprobación en una asamblea extraordinaria de clubes convocada el próximo 29 de junio, representaría la mayor inversión privada recibida por una liga de fútbol femenino y una de las más significativas a nivel mundial en la historia del deporte femenino profesional".

Gasol impulsa el salto: inversión millonaria para reforzar la Liga F

Con esta inversión de Pau Gasol, el fútbol femenino quiere ir más allá de la rivalidad que ya representan Real Madrid y Barcelona esta temporada, con un equipo como el de Pere Romeu que ha ganado la UEFA Women´s Champions League. Sin embargo, con el proyecto de Gasol16 Ventures se buscaría consolidar la competición a largo plazo, con una igualdad prácticamente inexistente, ya que las azulgranas lideran la competición cada año.

El doble campeón de la NBA con Los Angeles Lakers se suma a otras inyecciones como la de la compañía energética Moeve, firmando 18 millones de euros para las siguientes tres temporadas, dando un salto económico que viene pidiendo el fútbol femenino en los últimos años. Pau Gasol, de cualquier manera, busca seguir ampliando su entidad financiera en el deporte español tras anteriores ayudas a diferentes ligas.