Un nuevo talento uruguayo cedido al Albacete, Agustín Albarracín

Agustín Albarracín ya es nuevo jugador del Albacete. El extremo uruguayo llega cedido por el Cagliari para reforzar el ataque manchego, donde tendrá ficha del filial pero trabajará durante toda la temporada a las órdenes de Alberto González

El Albacete Balompié ha encontrado una nueva pieza para su ataque con la incorporación de Agustín Albarracín. El conjunto manchego ha cerrado la llegada del joven extremo uruguayo, de 20 años, en calidad de cedido por el Cagliari, equipo de la Serie A italiana.

El futbolista aterriza en el Carlos Belmonte para afrontar la temporada 2026-27 y lo hará con ficha del Atlético Albacete, aunque su día a día estará ligado al primer equipo. Albarracín trabajará durante todo el curso bajo las órdenes de Alberto González, en una situación similar a la que viven Capi y Dani Bernabéu. El acuerdo entre los clubes no contempla una opción de compra al término de la cesión. De esta forma, el Albacete incorpora a un futbolista con margen de crecimiento para reforzar una zona especialmente castigada en este inicio de temporada por los problemas físicos.

Un atacante formado en Uruguay

Agustín Albarracín Basil nació en Montevideo el 29 de agosto de 2005 y comenzó su formación en las categorías inferiores del Montevideo Wanderers. Su progresión fue rápida y con apenas 17 años tuvo la oportunidad de estrenarse con el primer equipo.

Su debut se produjo en junio de 2023, en un encuentro de liga frente a Peñarol. Aquel partido tuvo además un componente familiar, ya que compartió césped con su hermano Nicolás Albarracín, futbolista que posteriormente pasó por el fútbol español y llegó a competir en LaLiga Hypermotion con el Lugo. Después de hacerse un hueco en el primer equipo del Wanderers, el joven atacante dio otro paso en su carrera en 2024 con su fichaje por Boston River. Allí terminó de confirmar las buenas sensaciones que había dejado en su anterior club. Durante su primera temporada en Boston River consiguió marcar 11 goles y contribuyó a que el equipo lograra clasificarse para la Copa Sudamericana. Sus actuaciones despertaron el interés de varios clubes y terminaron llamando la atención del Cagliari.

Una oportunidad en el fútbol italiano

El conjunto italiano apostó por su incorporación durante el mercado invernal. Albarracín llegó así a Europa y tuvo la oportunidad de estrenarse en la Serie A, llegando a disputar dos encuentros con el primer equipo del Cagliari.

Ahora, apenas unos meses después de aquella experiencia en Italia, el uruguayo afronta un nuevo desafío en España. El Albacete se convierte en su próximo destino y en el escenario en el que buscará acumular minutos y continuar con su progresión. Su llegada también mantiene la tradición de futbolistas uruguayos que han pasado por el conjunto manchego y refuerza el vínculo existente entre el club y el fútbol de aquel país.

Una oportunidad en el fútbol italiano

La incorporación de Albarracín responde además a una necesidad concreta de la plantilla. La parcela ofensiva ha sido una de las más afectadas por las lesiones, por lo que el cuerpo técnico gana ahora una alternativa más para afrontar la temporada.

El extremo zurdo ya se encuentra integrado en la dinámica del primer equipo y trabaja con Alberto González para adaptarse cuanto antes a sus nuevos compañeros y al fútbol español. Con esta operación, el Albacete da prácticamente por cerrado su mercado. Desde el entorno de la Dirección Deportiva no se contemplan nuevas incorporaciones, salvo que una salida inesperada obligue al club a volver a acudir al mercado antes de que finalice la ventana de fichajes.