Yangel Herrera no entiende la ausencia de Oyarzabal entre los finalistas al Balón de Oro: "Me ha sorprendido, merecía estar nominado"

El centrocampista venezolano, que a fin se siente importante en la Real Sociedad en este arranque de temporada, aclara además que no pidió a Pellegrino Matarazzo que le sustituyese ante el Elche

Tras una dura campaña pasada, en la que se vio lastrado por las lesiones, Yangel Herrera al fin se siente protagonista en una Real Sociedad que apostó fuerte por su fichaje. Los donostiarras pagaron 11 millones de euros por su pase al Girona con la intención de convertirlo en uno de los pilares de su proyecto. Pero el centrocampista venezolano apenas pudo sumar 674 minutos de juego repartidos en 16 encuentros. Una difícil situación a la que ha conseguido darle un vuelco, volviendo a sonreír.

Hasta la fecha, el internacional 'vinotinto' de 28 años ha tomado parte en los cinco encuentros disputados por su equipo en el presente curso, cuatro de ellos como titular, y suma ya casi la mitad de minutos que en toda la temporada anterior (297'). Pellegrino Matarazzo está confiando en él y su respuesta se elevó la pasada jornada ante el Elche al anotare su primer gol como txuri urdin. Pero muchos se temieron lo peor cuando le vieron pedir el cambio en la segunda mitad al técnico estadounidense, algo que ha querido aclarar este jueves en Zubieta.

Un "malentendido" con Matarazzo

"Estoy muy bien. Creo que no pedí el cambio; fue un malentendido que hubo en el partido. Estábamos otro compañero y yo pidiendo que los cambios que estaban en la banda aceleraran el poder entrar, porque estábamos pasando minutos de sufrimiento después de la expulsión y veíamos que el partido se nos podía complicar. Estábamos pidiendo que aceleraran los cambios y quizás se entendió como que yo había pedido el cambio. Luego lo hablé con el míster y todo quedó allí. Fue más que todo un malentendido", explicó en rueda de prensa.

Su primer gol con la Real Sociedad

Sobre su estreno anotador como realista, el ex de Huesca, Granada y Espanyol, entre otros, admitió que llevaba mucho tiempo esperando ese momento. "La verdad es que tenía ganas de marcar mi primer gol con esta camiseta. Pude anotar y sumar los tres puntos, así que, gracias. Siempre me lo imaginaba. Llevo un año y a mí me gusta ver puerta, y si ayuda a sumar, mejor", señaló.

Feliz tras una dura temporada

"El año pasado me mantuve fuerte. Fue duro, sabiendo que podía rendir y devolver todo el apoyo que me dio el equipo. Cuando estás fastidiado, valoras lo que hace el club para que salgas adelante. Espero que se mantenga en el tiempo. Ahora estoy feliz, contento y es lo que más quiero y lo que más deseaba. Mi familia está contenta. Empezar jugando es muy valioso por la cuestión de dónde venía. Espero seguir disfrutando", añadió sobre su situación personal.

Satisfecho con las "sensaciones" del equipo

Con respecto a la marcha de la Real Sociedad, por su parte, el mediocentro se mostró optimista tras remontar el vuelo con 7 puntos de 9, después de haber comenzado LaLiga con dos derrotas seguidas a domicilio. "Las sensaciones en lo colectivo son bastante buenas. Vamos en la línea de la competitividad que queremos demostrar como plantilla. Estamos demostrando esa competitividad y carácter: peleamos los 90 minutos y buscamos alcanzar esa continuidad. Sabíamos que teníamos que mejorar mucho para no encajar goles. Las sensaciones han sido buenas, salvo en el Bernabéu durante la segunda parte. Ante el Betis, bien, y ante el Elche pudimos lograr tener un partido más controlado. Nos sentimos bastante seguros, con otras sensaciones. La solidaridad del grupo es muy buena y la estamos notando", destacó, aludiendo as a la mejoría defensiva exhibida en las últimas citas.

Rompe una lanza en favor de Oyarzabal

Además, Yangel Herrera fue cuestionado por la ausencia de Mikel Oyarzabal en la lista de los 30 finalistas que optan a llevarse el Balón de Oro 2026 que se entregará el próximo mes de octubre. Al respecto, el futbolista nacido en La Guaira fue rotundo y aseguró no entender por qué el campeón del mundo no está entre los candidatos. "En el vestuario no sé, pero en lo personal creo que tenía que haber estado. Es un jugador que ha tenido una gran temporada el año pasado, ganó un título con nosotros, que es grande ganar un título con la Real y sobre todo para él, ha ido al Mundial, ha sido muy importante para la selección campeona del mundo en el Mundial y creo que merecía estar nominado. El no estar, la verdad que en lo personal me ha sentado por sorpresa, pero creo que debía haber estado", destacó.