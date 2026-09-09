La Real Sociedad sorprende: en negociaciones con Red Bull

El cuadro donostiarra, según 'Noticias de Gipuzkoa', estaría en negociaciones para que la marca de bebidas austriaca entre a ser uno de sus patrocinadores. Actualmente en la camiseta de los realistas aparece Baghdadi, la cual no está prevista que deje de ser el patrocinador principal. El Atlético de Madrid ya cuenta con la conocida marca como patrocinador

La Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo firmó el pasado lunes su segundo triunfo de la temporada. Los donostiarras son el único equipo junto al Celta de Vigo que tienen en su casillero cinco encuentros disputados ya que la jornada seis, (adelantada por LaLiga) coincidirá en fecha con el arranque de la Europa League para los de Matarazzo. La Real Sociedad suma siete puntos después de cinco partidos y ya prepara el próximo duelo en Anoeta que le medirá el 13 de septiembre al Atlético de Madrid.

Dejando de lado lo puramente deportivo, la Real Sociedad estaría en plenas negociaciones para cerrar un acuerdo comercial con la marca Red Bull, conocida por promocionar una bebida energética, para que se convierta en uno de sus nuevos patrocinadores. Según ha apuntado 'Noticias de Gipuzkoa', representantes de Red Bull, una marca que tiene una clara influencia en el mundo del motor, han viajado ya en varias ocasiones hasta San Sebastián para negociar.

La Real Sociedad negocia con Red Bull un futuro patrocinio

El acuerdo entre la Real Sociedad y la marca Red Bull podría cerrarse en los próximos días según ha adelantado el diario citado anteriormente y es que en los viajes que desde la empresa de bebidas energéticas ha llevado a cabo hasta San Sebastián, se habrían reunido con el departamento de marketing del conjunto realista.

Si finalmente la Real Sociedad y Red Bull llegan a un acuerdo para que la marca austriaca entre a formar parte de las empresas que patrocinan al cuadro de Anoeta, no supondría un cambio en el patrocinador principal que aparece en las camisetas de los txuri urdines.

La Real Sociedad mira al futuro con Red Bull y Baghdadi

La Real Sociedad cuenta actualmente con Baghdadi como patrocinador principal en el frontal de su camiseta después del acuerdo que se firmó en agosto de 2025 y que tendría una duración de tres años. La Real Sociedad tiene posibilidad de ampliar este acuerdo con la marca financiera hasta dos años más aunque si finalmente se cierra el patrocinio de Red Bull, habría que ver si Baghdadi se baja del barco del cuadro donostiarra.

Red Bull, una marca de 360 grados en el mundo del deporte

Red Bull, además de ser una conocida bebida energética, también se encarga de patrocinar a deportistas, poner su nombre en equipos de fútbol como el RB Leipzig, organiza competiciones y además genera contenidos audiovisuales propios con el Red Bull Media House.

El filón más importante de Red Bull está posiblemente en la Fórmula 1 ya que desde 2004, cuando compró la estructura de Jaguar Racing, tiene su propio equipo, denominado Red Bull Racing. Con Vettel y Verstappen, el Red Bull Racing ha logrado por le momento hasta seis campeonatos del mundo de constructores en Fórmula 1.

En España, el Atlético de Madrid ya cuenta con Red Bull como uno de sus patrocinadores, por lo que la Real Sociedad daría un salto importante a nivel de visibilidad a nivel mundial y también en un más que probable crecimiento económico. De momento, por parte de la Real Sociedad no hay ninguna comunicación en torno a este posible acuerdo con Red Bull.