El pique entre Lewandowski y De Paul, ex de Barcelona y Atlético de Madrid: "¿Quién sos, bobo?"

El polaco y el argentino mantuvieron un intenso careo en el choque de la MLS que midió a Chicago Fire y a Inter Miami. El compañero de Messi presumió de tener dos Copa de América y un Mundial

Instante en el que Lewandowski y De Paul se encara en un duelo de la MLSImago

Robert Lewandowski puso rumbo a la MLS este mismo verano después de dejar una huella imborrable en el FC Barcelona. El delantero polaco se marchó del Barcelona con 120 goles en 193 encuentros oficiales y con varios títulos debajo del brazo.

En la MLS, Robert Lewandowski ahora pone los goles al servicio del Chicago Fire y durante la pasada madrugada, en el duelo ante el Inter Miami de Messi, se encontró con otro viejo conocido de LaLiga como el argentino Rodrigo de Paul, ex del Atlético de Madrid.

El duelo entre Chicago Fire e Inter Miami que terminó 1-1, vivió un momento muy tenso cuando tanto Robert Lewandowski como Rodrigo de Paul se encararon después de que el polaco empujase a un jugador del conjunto de Miami. Lo que vino después es una muestra más de que a pesar de haber cambiado de competición y de equipo, la rivalidad entre jugadores de Barcelona y Atlético de Madrid siempre existe.

Rodrigo de Paul se encara con Robert Lewandowki y le recuerda su palmarés

El momento tenso entre Robert Lewandowski y Rodrigo de Paul empieza cuando el polaco empuja al lateral Fray. Este cae al suelo y el ex delantero del Barcelona le afea que se ha tirado al suelo. Al levantarse, le devuelve el empujón a Lewandowski que también cae sobre el césped. Es ahí donde la cosa se va tensando cuando ambos equipos esperan un córner.

En ese momento aparece en escena Rodrigo de Paul que al ver que Lewandowski seguía buscando a su compañero Fray, va a recriminarle que deje de empujar. El polaco incluso le mete un poco la cabeza al argentino para buscar intimidarlo.

Después de que se apaciguasen un poco los ánimos, en el siguiente plano se ve a Rodrigo de Paul dirigiéndose directamente a Robert Lewandowski y recordándole su palmarés: "¿Quién sos, bobo? Yo gané dos Copa América y una Copa del Mundo. ¿Vos?". Robert Lewandowski mientras tanto, se reía en el transcurso de un choque que no estuvo exento de tensión.

Lewandowski sigue marcando en la MLS

A un Robert Lewandowski que cumplió el pasado 21 de agosto 38 años, parece que no se le ha olvidado el marcar goles después de salir del Barcelona. El polaco, contando el duelo ante Chicago Fire, sumó su tercer encuentro marcando en la MLS. Además en los enfrentamientos ante Toronto FC y Seattle Sounders, asistió a sus compañeros para marcar.

De este modo Lewandowski suma ya siete goles desde que llegó a Estados Unidos entre la propia MLS y la Leagues Cup. Sin haber ganado ni un Mundial ni una Copa América o teniendo en cuenta su condición de europeo, una Eurocopa, Robert Lewandowski puede presumir de ser el tercer máximo goleador de la Champions League con 109 goles, solo por detrás de Messi con 129 y Ronaldo con 140.

Robert Lewandowski y Rodrigo de Paul se han visto las caras en un total de nueve partidos. Entre Liga, Copa del Rey, MLS y también en el Mundial, el polaco se ha llevado el triunfo en cinco ocasiones, el argentino en dos y ha ha habido un total de dos empates, el último la pasada madrugada.