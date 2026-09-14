Matarazzo señala la polémica contra el Atlético de Madrid: "Claramente no es penalti"

El entrenador de la Real Sociedad no tuvo dudas, en rueda de prensa, hablando de la jugada que abrió el marcador en Anoeta, que fue el penalti que transformó Grimaldo: "Para mí no es la decisión correcta, pero se tomó"

La Real Sociedad cayó derrotado ante el Atlético de Madrid en Anoeta. Los de Pellegrino Matarazzo sufrieron un nuevo tropiezo en LaLiga EA Sports, por lo que el técnico estadounidense compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para explicar sus sensaciones tras el duelo contra los de Simeone: "Si te abres demasiado contra un equipo como el Atlético, te castigan, y eso es lo que hemos visto".

Matarazzo: "Hubo momentos en el partido donde defendimos en 5-4-1 y funcionó bien"

Por un lado, Matarazzo valoró la actuación de los centrales: "Queríamos presionar arriba, queríamos ser dominantes. Cuando vas al uno contra uno quieres ciertas referencias, ciertos emparejamientos que encajen. Buscas ciertos emparejamientos en el campo y a alguien que sea bueno saliendo de zona, y Luken tiene ese buen timing y entiende cómo salir del área".

Además, el técnico de la Real Sociedad dejó claro que "decidimos siempre antes del partido cómo es nuestro sistema de presión contra el rival, qué pueden hacer y qué pueden cambiar. Y por supuesto también tenemos nuestro sistema de bloque bajo; hubo momentos en el partido donde defendimos en 5-4-1 y funcionó bien. Creo que es importante".

Matarazzo muestra su enfado tras la derrota: "Odiamos perder"

Por otro lado, Matarazzo mostró claramente su enfado tras la derrota: "Odiamos perder. Por supuesto que estoy enfadado, pero los chicos merecían más hoy. Merecían más por el rendimiento que tuvimos, la intensidad, la conexión... Y no solo el equipo, sino también los aficionados. Sentí que hoy era un gran momento para todo el club, queríamos más y no estoy feliz por no haber ganado".

El técnico de la Real Sociedad dio más detalles del partido contra el Atlético de Madrid: "Nos faltó eso hoy para generar mejores ocasiones. Las mejores oportunidades que tuvimos fueron más a través de acciones a balón parado en la primera parte y en la segunda, y también en el centro de Barrenetxea en la segunda parte donde, si Luka llega a engancharla, creo que era una buena ocasión. Pero no pudimos generar más que eso".

Matarazzo calma las aguas: "Hoy perdimos, pero es solo un partido"

Sobre el partido de Europa League el jueves, Matarazzo apuntó que "siempre nos levantamos, nos recuperamos y estamos listos para el siguiente partido. Sí, hoy perdimos, pero es solo un partido y empezamos la Europa League el jueves. Estamos todos muy ilusionados con esta competición, tenemos un partido fantástico en casa contra el Bournemouth y estaremos al cien por cien para ese encuentro".

Por último, el técnico de la Real Sociedad dio otro análisis de la derrota ante el Atlético de Madrid: "Creo que estuvimos más cerca de marcar, aunque no hayamos tenido muchas ocasiones claras, pero fuimos muy dominadores, controlando el encuentro y concediendo muy pocas ocasiones: una oportunidad en la segunda parte en un contraataque. Pero fue un partido muy, muy sólido hasta el penalti".

Matarazzo habló de la jugada polémica en el encuentro ante los de Simeone, que habló en rueda de prensa: "Para mí claramente no es penalti. Es a tres metros, le da en el muslo antes de darle en el brazo y, en el momento en que le impacta en el brazo, el ángulo no está hacia arriba; intenta apartar el brazo. Para mí no es la decisión correcta, pero se tomó. Es el tercer partido consecutivo, en mi opinión, en el que se toman decisiones muy críticas en nuestra contra".

Matarazzo carga por las decisiones arbitrales en LaLiga

Matarazzo fue claro hablando de las decisiones arbitrales en LaLiga: "La semana pasada la tarjeta roja a Jon Martín, la semana anterior contra el Celta donde le hacen falta a Gonçalo dentro del área y no hay penalti. Seguramente podríamos haber sido más estables después de encajar ese gol. Lo intentamos, nos abrimos, estábamos apretando, pero los dos goles que concedimos después del penalti fueron demasiado fáciles".