Carlos Alcaraz - Alex Michelsen: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Alcaraz en el Master 1000 de París 2026

Carlos Alcaraz debuta este miércoles en París ante Alex Michelsen, que ha superado a Lehecka en primera ronda

Tras proclamarse campeón este domingo en Viena, Carlos Alcaraz arranca su participación en el Master 1000 de París 2026, uno de los pocos torneos importantes que le faltan en el palmarés y donde siempre ha cosechado malos resultados.

Alcaraz tendrá un complicado debut. El murciano se las ve con el norteamericano Alex Michelsen, que viene de ganar en su debut al checo Jiri Lehecka (6-7, 6-2 y 6-4) y que está más rodado en esta pista.

Los dos jugadores sólo se han visto en una ocasión las caras y fue recientemente, hace apenas unas semanas, en el ATP 500 de Tokio. Allí, Alcaraz tuvo que recurrir a un tercer set para doblegar al joven americano, que había igualado el partido en la segunda manga.

Las condiciones de París, no obstante, son muy diferentes a las de la capital japonesa. Allí, por lo pronto, era un torneo al aire libre y aquí bajo techo. Pero, desde entonces, Michelsen sólo ha ganado dos partidos, la pasada semana en Basilea (Botic van de Zandschulp) y el de este martes ante Lehecka. Mientras que Alcaraz, pese a tropezar antes de lo debido en Shanghai, pudo resarcirse en Viena, donde venció sin perder ni un set.

El español quiere cerrar la temporada con un buen sabor de boca y para ello aspira a ganar tres torneos que no tiene en su palmarés. Éste Master 1.000, las ATP Finals que se juegan en dos semanas y una Copa Davis en la que España acude a Bolonia con un gran equipo.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Alex Michelsen?

El partido entre Carlos Alcaraz y Alex Michelsen correspondiente a la segunda ronda del Master 1000 de París 2026, se juega este miércoles 4 de noviembre. El choque entre el murciano y el estadounidense comenzará no antes de las 19:00 horas en España, ya que se disputará en el cuarto turno de la pista central.

La hora de inicio del duelo entre Carlos Alcaraz y Michelsen se podría ver condicionado a lo que duren los duelos que abren la pista central desde las 11:00 horas. A esa hora juega el francés Halys ante uno de los favoritos, como es Frances Tiafoe. Y, tras este duelo, el número uno, Zverev, frente a Musetti y Djokovic ante Hijikata. Luego llegaría el Michelsen-Alcaraz.

Dónde ver por TV y online el partido de Carlos Alcaraz en el Master 1000 de París 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este torneo y sus partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

Este partido también se puede ver a través de la plataforma Tennis TV y, en Latinoamérica, por ESPN o Disney+.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición del torneo francés, con especial atención a lo que están haciendo los tenistas españoles.