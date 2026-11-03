Entre lágrimas, Paula Badosa pone fin a su temporada 2026

La tenista catalana no pudo acabar su partido ante la rusa Yelena Pridánkina, 206 del mundo y que había entrado en el cuadro de Hong Kong por la retirada de Kaitlin Quevedo

La peor forma de decir adiós a un año para olvidar. Paula Badosa cerró otra temporada desastrosa tras poner fin a su participación en el Abierto de Hong Kong con una retirada a mitad de partido.

La tenista española se vio obligada a abandonar por problemas físicos durante su encuentro de primera ronda frente a la rusa Yelena Pridánkina, una jugadora repescada de la fase previa y con un ránking muy inferior al suyo.

Badosa, que llegaba situada en el puesto 56 del ranking mundial y con la idea de acabar en el Top-50 el año, no pudo completar su debut en la competición. La tenista catalana cedió el primer set por 7-5 ante Pridánkina, número 206 de la clasificación WTA, tras algo más de una hora de juego.

Badosa, atendida en pista entre lágrimas

La española llegó a dominar por 4-1 ante la rusa, que entró en el cuadro por la baja de otra española: Kaitlin Quevedo. Ahí empezaron los problemas. Sólo ganó un juego más y, tras acabar el set, la tenista catalana necesitó asistencia médica en pista.

Visiblemente afectada y entre lágrimas, fue atendida por los servicios médicos del torneo, que le tomaron la presión arterial y comprobaron sus constantes vitales. Finalmente, decidió retirarse del partido. Es una situación que se ha repetido en demasiadas ocasiones en los últimos años, ya que con ésta, van 40 retiradas de Paula Badosa.

Este será, por tanto, el último partido de la temporada para ella y no podrá no sólo acabar entre las 50 mejores, sino que tampoco se despedirá como la mejor española, posición que ocupará Cristina Bucsa.

Oksana Selekhmeteva da una alegría para España

Si Badosa se despedía a las primeras de cambio en Hong Kong, la también española Oksana Selekhmeteva sellaba su pase a la segunda ronda del torneo de Chennai (India) tras superar en dos sets a la serbia Teodora Kostovic. La jugadora rusa nacionalizada este año española se impuso por 6-4 y 6-3 en un encuentro que se prolongó durante una hora y 48 minutos.

Selekhmeteva supo aprovechar mejor las oportunidades en los momentos decisivos para encarrilar la victoria, siguiendo el mismo guion que en su anterior enfrentamiento con Kostovic, disputado el pasado año en la localidad italiana de Rende.

Su próximo compromiso, en los octavos de final, le medirá a la uzbeka Polina Kudermetova, sexta cabeza de serie del torneo, que ha derrotado a la eslovaca Viktoria Morvayova en tres sets (6-3, 4-6 y 6-1).