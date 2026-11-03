La dura sanción a Owono y las posibles consecuencias legales tras el trágico choque con Jesús de Miguel

El delantero del Tenerife falleció este martes después de sufrir una parada cardiorrespiratoria tras un choque con el portero del Andorra. El guardameta fue expulsado y ahora habrá que determinar las consecuencias disciplinarias de la acción, sin descartar que pueda examinarse también desde el ámbito judicial

La tragedia que ha golpeado al fútbol español trasciende ya lo ocurrido sobre el césped del Heliodoro Rodríguez López. Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, ha fallecido después de sufrir una parada cardiorrespiratoria en el encuentro disputado el lunes frente al FC Andorra. El futbolista madrileño fue trasladado de urgencia al hospital después de un durísimo choque con el portero Jesús Owono, y el club tinerfeño confirmó este martes el desenlace más doloroso.

El impacto se produjo cuando el guardameta salió de su área para disputar un balón y terminó golpeando con fuerza al atacante. El árbitro, Manuel Ángel Pérez Hernández, mostró la tarjeta roja al zaguero del Andorra y, ante la situación de De Miguel, decidió suspender el partido cuando apenas restaban dos minutos. En el acta explicó que, "ante la gravedad de los hechos y no observando mejoría sobre el estado de salud de dicho jugador, nos retiramos a vestuarios. Una vez reunidos con capitanes y delegados de ambos equipos, nos comunican que no se encuentran en disposición anímica de continuar el partido".

La noticia también ha tenido un impacto especialmente duro en el vestuario andorrano. Owono ha seguido pendiente de la evolución del delantero y, según contó 'El Partidazo' de la Cadena COPE antes de conocerse su fallecimiento, el guardameta "estaba muy afectado por la situación". "El Andorra insiste en que en ningún momento hubo mala intención, que no hubo voluntad de hacer daño. No es agradable para él oír cómo el Heliodoro te grita '¡asesino, asesino! Ha cerrado su cuenta de Instagram", dijeron.

La posible sanción y la vía judicial

Más allá del impacto humano, queda por resolver el expediente disciplinario. El acta recoge que Owono fue expulsado "por impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa. El jugador fue atendido sobre el terreno de juego, abandonando posteriormente el campo en camilla".

El artículo 130 del Código Disciplinario de la RFEF contempla suspensiones de uno a tres partidos cuando existe una acción violenta durante el juego sin consecuencias lesivas. Sin embargo, el artículo 102 establece un castigo de cuatro a doce encuentros cuando la acción provoca lesiones graves. La aplicación de uno u otro precepto dependerá de la valoración que realice el Comité de Disciplina y de las circunstancias acreditadas. Por tanto, no puede darse por hecho que la sanción vaya a alcanzar una cifra concreta.

También cabe preguntarse si lo ocurrido podría tener recorrido penal. El artículo 142 del Código Penal contempla penas de prisión de uno a cuatro años para la muerte causada por imprudencia grave y de tres a dieciocho meses en los supuestos de imprudencia menos grave. No obstante, el fallecimiento no convierte automáticamente una acción deportiva en delito. Para que existiera responsabilidad penal habría que acreditar una conducta que excediera los riesgos propios de la competición y una relación causal con el resultado. Las imágenes, los informes médicos y las circunstancias del lance serían determinantes. Una eventual investigación tampoco supondría, por sí misma, que Owono fuera culpable de nada.