Carles Manso, entrenador del Andorra: "Parece que pensamos que vamos a conseguir el gol únicamente a través de la posesión"

El técnico ha analizado el encuentro que juega este lunes su equipo contra el Burgos CF el cual ha adquirido mucha importancia ya que necesita al menos puntuar para no terminar en puestos de descenso la jornada 11 de Segunda división

Carles Manso, entrenador del FC Andorra, ha atendido a los medios de comunicación ante los que ha analizado el partido que su equipo va a disputar este lunes contra el Burgos CF. Un encuentro que ha tomado un cariz importante para el conjunto del Principado ya que de no puntuar finalizaría la jornada 11 de Segunda división en puestos de descenso.

Carles Manso le ha pedido a sus jugadores que sean más directos. "A veces, cuando tenemos la pelota, parece que pensamos que vamos a conseguir el gol únicamente a través de la posesión, haciendo muchas combinaciones, siendo dominadores y jugando bien. Pero los goles no llegan por dar 20 o 50 pases, sino por encontrar la manera de llegar a la portería rival. Da igual si lo conseguimos con dos, diez o 20 pases: nuestro objetivo debe ser atacar la portería e intentar ganar el partido".

El entrenador del FC Andorra ha señalado que también buscarán tener algo más de maldad. "Somos un equipo combinativo, que juega con alegría, que intenta asociarse mediante pases cortos y progresar en el juego. Pero eso no significa que siempre tengamos que dar diez pases cuando quizá con siete ya podemos llegar a la portería. En el partido de Girona identificamos muchas situaciones en las que podíamos atacar directamente la última línea rival. Sin embargo, en lugar de avanzar, recuperábamos la pelota y volvíamos a jugar hacia nuestra línea defensiva para iniciar de nuevo la circulación. De esa manera, dábamos tiempo al Girona para reorganizarse, volver a juntar a sus once jugadores y defendernos otra vez. Es uno de los aspectos en los que más hemos incidido durante la semana. Si conseguimos generar ventajas desde la construcción del juego y superamos la presión del rival, tenemos que aprovecharlo para avanzar y hacer gol".

El FC Andorra tendrá dos bajas importantes: Diego Alende y Marc Domènech: "Esto nos ofrece la oportunidad de ver a jugadores que quizá no están participando tanto como les gustaría. Es una oportunidad para ellos y para el equipo, porque nos permite encontrar soluciones y aumentar el nivel colectivo en una semana con muchos minutos por disputar y varios partidos en apenas seis días. Estamos buscando alternativas".

Por último, Carles Manso ha analizado al Burgos CF. "Tiene menos nombre que otros equipos de la categoría, pero eso no significa que no deba estar entre los candidatos a luchar por los puestos de arriba. Es un equipo que lleva tiempo demostrando su nivel. La temporada pasada consiguió una puntuación histórica y, aun así, se quedó fuera del playoff. Aunque ha cambiado de entrenador, está demostrando que es uno de los rivales más incómodos de la categoría. Defensivamente es un equipo muy fuerte, duro y con una estructura muy sólida. Puede presionar arriba o replegarse un poco más, según lo que necesite el partido. Tiene recursos para adaptarse a diferentes situaciones y lo está demostrando durante estas semanas. Es un rival muy difícil, que nos va a poner las cosas complicadas y que tiene mucho talento".