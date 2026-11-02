Nueva convocatoria de Luis de la Fuente: el '9' de España

Con Oyarzabal y Ferran Torres como primeras opciones del seleccionador español para la delantera de la Selección, mucho más abierto está el puesto del tercer delantero. Con Borja Iglesias lesionado, Roberto Fernández y Carlos Espí parten con cierta ventaja, aspirando a ello también Gonzalo (Fulham) y Samu (Oporto)

Este próximo viernes, 6 de noviembre, el seleccionador español Luis de la Fuente dará su convocatoria para los próximos dos partidos de España, correspondientes a las dos últimas jornadas de la Nations League. Serán dos enfrentamientos clave, pues la Selección Española se juega el primer puesto de su grupo.

La de este viernes será la segunda convocatoria que Luis de la Fuente haga oficial después de que España ganara el Mundial 2026 el pasado verano en Nueva York, consiguiendo bordar en el pecho la segunda estrella para España.

El '9', la gran duda de Luis de la Fuente para su nueva lista

Como ya ocurriera en la anterior, De la Fuente volverá a confiar en su bloque, siendo una lista muy continuista y con pocas novedades para los partidos en los que España se medirá a Inglaterra y Chequia.

En la convocatoria de octubre, ya se quedaron fuera Gavi, por decisión técnica; Borja Iglesias, lesionado, y Marcos Llorente, retirado de la Selección, siendo ahora las principales dudas quiénes sustituirán a Eric García y Dani Olmo, lesionados; amén de un Pedro Porro que ultima su recuperación y que aún está por ver si el de Haro contará o no con él en su convocatoria.

Los 26 convocados por Luis de la Fuente quedarán concentrados el próximo lunes 9 de noviembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, teniendo que viajar a Praga el martes 11. Será el día 15, en el Metropolitano, cuando España dispute el encuentro más trascendental, contra Inglaterra, la otra favorita del grupo.

Oyarzabal, Ferran Torres y...

Con futbolistas como Le Normand, Jon Martin, Gasiorowski o Mosquera aspirando a hacerse con un hueco en la zaga de España, no menos concurrida en la lista de candidatos para la delantera de la Selección Española, donde Luis de la Fuente cuenta ya con dos de los tres puestos garantizados.

El '9' de España, no cabe duda, es propiedad de Oyarzabal, siendo su recambio un Ferran Torres que ha ganado enteros gracias a su gol en la final del Mundial contra Argentina y su reciente aterrizaje en el PSG, donde ha ido a más como futbolista.

Muchas más dudas hay sobre la figura del tercer delantero de España, donde Borja Iglesias volverá a no repetir por lesión, después de que ya se cayera de la anterior lista.

Roberto Fernández y Carlos Espí parten con ventaja

Roberto Fernández, delantero del Espanyol, y el madridista Carlos Espí ya estuvieron en su anterior lista, mientras que delanteros como Sergio Camello, en un sensacional momento, Gonzalo García o Samu Aghehowa, ya recuperado, aspiran a ser citado en esta ocasión.

Mientras que el delantero perico acumula siete tantos en 12 partidos como Perico, Espí va ganando enteros como madridista en los planes de Mourinho, con tres goles en 9 partidos; uno de ellos en Champions.

Gonzalo García y Samu Aghehowa apuran sus opciones

No le acaba de ir del todo bien a Gonzalo García en Inglaterra, donde acumula dos tantos, uno de ellos en la EFL Cup, en 12 partidos con el Fulham del discutido Arbeloa.

El 'sevillano' Samu, por su parte, trata de dejar atrás la importante lesión que, posiblemente, le privó de ir al Mundial del pasado verano como tercer delantero. El 'killer' del Oporto suma hasta el momento 215' repartidos en seis encuentros, sumando un gol, ante el Betis en Champions.

Este próximo viernes 6 de noviembre, en cualquier caso, se conocerá la lista definitiva de un Luis de la Fuente que, junto a la RFEF, ya facilitó a los clubes una prelista de 50-55 futbolistas de la que saldrá la relación definitiva de los 26 jugadores con los que el técnico de Haro contará par los dos próximos encuentros de España, durante el parón de noviembre, ante Chequia e Inglaterra.