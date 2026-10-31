Unai Simón, portero del Athletic (29 años): "Los días tras ganar la Copa son los mejores de mi vida, no tiene nada que ver con el Mundial"

El portero rojiblanco ha repasado en Athletic Talks los momentos más especiales de su carrera y ha reconocido que la celebración de la Copa del Rey con el Athletic superó, en el plano emocional, a la del Mundial con España

Unai Simón ha alcanzado algunas de las mayores cotas a las que puede aspirar un futbolista durante el último año. Campeón del mundo con la selección española y reconocido con el Trofeo Yashin como mejor portero del planeta en 2026. Por si esto fuera poco, también tiene dos Eurocopas en su haber. El guardameta del Athletic Club tiene motivos de sobra para sentirse orgulloso de su trayectoria. Sin embargo, cuando se trata de elegir los recuerdos más especiales de su carrera, hay uno que está por encima del resto y que no tiene que ver con la selección.

El portero de Murgia ha repasado algunos de esos momentos en una charla con 'Athletic Talks', el podcast del club vasco, en la que ha dejado claro que la conquista de la Copa del Rey con el conjunto rojiblanco ocupa un lugar muy especial en su memoria. No tanto por el título en sí, sino por todo lo que vino después y por la manera en la que lo vivió junto a sus amigos, compañeros y aficionados.

"El festejo y la celebración no tuvieron nada que ver con el Mundial. Para mí, los cinco días que viví después de la Copa junto a mis amigos, mi gente, compañeros... no tienen nada que ver con el Mundial. Que a nivel profesional es lo máximo... pero a nivel de pasión y lo que hace sentir a la gente o la gente sentir a ti... no tiene nada que ver", explicó el portero del Athletic.

"La gabarra... y el día que sacamos la txaranga está a la altura. El mejor día de mi vida, con diferencia. Son de estos planes que fluyen... y cuando dijimos que había que cerrar el chiringo, lo cerramos. TOP", añadió. Y dejaba otra reflexión que resume su sentimiento rojiblanco: "Con el Athletic estoy el doble de orgulloso de hacer las cosas".

Unai Simón y su defensa de Julen Agirrezabala

Durante la conversación también hubo espacio para hablar de la Copa del Rey y del papel que desempeñó Julen Agirrezabala, titular durante todo el torneo. Una decisión que, como explicó Simón, responde a una dinámica habitual en el equipo y no a una cuestión personal de Ernesto Valverde. El internacional español reconoció que también le gustaría disputar esa competición, pero dejó claro que el objetivo colectivo está por encima de sus intereses.

"Siempre la ha jugado el que menos minutos ha tenido en Liga. No es capricho de Ernesto Valverde. Yo claro que quiero jugar la Copa, que no quepa duda a nadie. Ganarla jugando yo, pero si me das a elegir entre no ganarla y ganarla jugando Julen... es lo máximo. Me han educado así", explicó.

Simón también recordó lo que significa para un jugador del Athletic conquistar un título y poder compartirlo con su afición. Su sueño era subirse a la gabarra, una imagen que finalmente pudo vivir. "Sabemos lo que significa sacar la gabarra, dar un título a la afición... He soñado con estar montado encima de ella. Me da igual quién juegue, quiero ganarla. Julen hizo una Copa magnífica".

Unas palabras que retratan la dimensión que tiene el Athletic para Unai Simón. Un portero que ha tocado el cielo con la selección española, pero que guarda en Bilbao algunos de los recuerdos más importantes de su vida.