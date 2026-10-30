Matarazzo, técnico de la Real Sociedad: "Conozco a Edin Terzic de haber cenado juntos cuando ambos estábamos de vacaciones, así que nos conocemos bien"

El preparador de la Real Sociedad afronta el derbi vasco con mucha ilusión y consciente de lo que se juegan; para dicho encuentro recupera a Jon Mikel Aramburu pero pierde a Zakharyan

Pellegrino Matarazzo, técnico de la Real Sociedad, ha comparecido este viernes en rueda de prensa para de afrontar este domingo el derbi vasco frente al Athletic Club en San Mamés, partido para el que no podrá contar con Arsen Zakharyan pero sí con Jon Mikel Aramburu.

"Jon Mikel Aramburu está listo para jugar. Está muy motivado y hambriento, está mostrando un buen rendimiento en los entrenamientos. Tenemos un jugador que estará fuera para el partido, es Arsen Zakharyan, que se torció el tobillo ayer en el entrenamiento. Esperábamos que pudiera probarlo mañana y estar disponible para el partido del domingo, pero no llegará al partido del domingo. Esperemos que vuelva para el partido contra el Lyon. Aparte de eso, todo el mundo está sano y preparado para jugar", explicó.

Se respira una semana distinta por el derbi

"Sí, es una semana diferente. Generalmente, aunque preferimos jugar cada tres días, también es bueno respirar al principio de la semana durante uno o dos días y recuperarse. Y, por supuesto, te preparas para un gran partido contra el Athletic el fin de semana, que también es algo un poco diferente de lo normal. Sentimos la tensión, sentimos la emoción por el partido y creo que los jugadores están preparados".

Piensa que en los derbis no hay favoritos

"Sí, estoy de acuerdo con eso porque no importa cuál fuera la dinámica previa, ambos equipos entran con un 120% de emoción e intensidad. Jugamos fuera, en San Mamés, que también es un estadio muy poderoso, y en partidos como este a menudo es la dinámica durante el partido la que es decisiva, lo que hace que cada momento sea extremadamente importante para ganar. Somos muy conscientes de que es un desafío el domingo, pero lo afrontamos con mucha confianza y mucha energía, y buscamos ganar".

Su relación con Edin Terzic

"Sí, conozco a Edin. Conozco a Edin del pasado, de los partidos, pero también de haber cenado juntos cuando ambos estábamos fuera de temporada, así que nos conocemos bien. Pero siempre es diferente cuando tienes un club diferente y un equipo diferente. Él está entrenando al Athletic, que tiene jugadores diferentes, con fortalezas diferentes, y lo está planteando de manera diferente a como lo hizo en su última temporada en Dortmund. No creo que haya demasiada ventaja por eso, pero tengo ganas de volver a verlo y competir el domingo".

La cabeza es importante en un partido así

"Siempre se trata de tener una tensión óptima. No puedes estar demasiado tenso, demasiado motivado, ni tampoco quedarte corto, pero no va a darse el caso el domingo de que nos falte motivación. Los jugadores entienden la importancia del derbi para la ciudad, para Gipuzkoa. Así que estamos haciendo cosas normales. Nos estamos preparando de una manera normal, táctica, física, mental y emocionalmente, como hacemos en cualquier semana normal. Creo que es importante tener una cierta estabilidad y calma para afrontar un partido intenso como este".

Qué necesita la Real para ganar el derbi

"Para ganar grandes partidos necesitas un rendimiento top y ha sido una fortaleza de este equipo ofrecer nuestro rendimiento en el momento preciso cuando toca rendir, y queremos mantenerlo así. Para ganar el domingo necesitamos nuestro mejor partido y eso es un partido completo. La forma en la que defendemos, la forma en la que atacamos, nuestros momentos de transición, las jugadas a balón parado, todo. La manera en la que gestionamos los momentos del partido. Necesitamos un rendimiento top si queremos ganar el domingo".

A qué jugadores del Athletic teme más

"No quiero mencionar jugadores individuales, pero ves que cuando Nico Williams está en el campo, de repente están marcando goles: cuatro goles contra el Getafe cuando Nico empieza el partido, así que hay una diferencia de calidad cuando está jugando y cuando no. Pero, en general, creo que el equipo es un equipo muy fuerte, que trabaja unido y está preparado para trabajar muy duro. Esa también es una de sus fortalezas. Defienden muy bien, no encajan muchos goles. Sí, Unai Simón siendo el mejor portero del mundo... Por supuesto que tienen jugadores de calidad en su equipo y trabajan juntos de una manera muy fuerte como bloque, así que esto es a lo que buscamos enfrentarnos el domingo".

Su conexión con la cultura vasca

"Creo que es una cultura muy especial y hace que sea muy fácil para mí conectar con la gente y con la cultura de aquí. De hecho, estoy planeando con mi staff ir a ver las próximas semifinales de pelota, estoy buscando comprar entradas. Esto es solo un pequeño ejemplo de cómo disfruto estando aquí, en San Sebastián y en Gipuzkoa".

Hay mucha competencia para ser titular en la Real Sociedad

"Eso hace que mi trabajo sea muy difícil, pero prefiero que sea difícil de esta manera a no tener que tomar ninguna decisión. Me gusta mucho el hecho de que todo el mundo esté rindiendo. Tenemos tantos jugadores que son opciones para el once inicial. Para mí, se trata de elegir a los jugadores adecuados para el partido adecuado, de premiar el rendimiento, de encontrar las combinaciones adecuadas y ese es un problema que me gusta tener".