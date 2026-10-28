Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic Club y Real Sociedad, consternados por el accidente de dos trenes entre Urda y Los Yébenes

El accidente ocurrido en la mañana de este miércoles en el kilómetro 118 entre Urda y Los Yébenes, en el que se han visto implicados un tren AVE y un Iryo, ya le habría costado la vida a 30 personas. Varios clubes en España ya ha lanzado mensajes de consternación

El 28 de octubre de 2026 quedará marcado en la historia negra de España a consecuencia del accidente ocurrido entre las localidades de Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo. Un accidente entre dos trenes, un AVE y un Iryo, que por el momento, a esta altura de la mañana ya cuenta con la triste noticia de 30 víctimas, ha parado toda la actualidad de información general y como es lógico, ha afectado a la información deportiva.

Marcos Llorente, Dani Carvajal y Courtois ya han mostrado su indignación en redes sociales y han focalizado sus críticas en el ministro de transporte, Óscar Puente, al que han exigido que deje X (antes Twitter) y se dedique a su trabajo "el transporte público, la seguridad y rendir cuentas cuando las cosas fallan", declaró el jugador del Atlético de Madrid a través de un escrito en Instagram, al que se suscribieron Carvajal y Courtois. A nivel de clubes, varios clubes de España han mostrado su consternación por lo sucedido en Toledo.

El Real Madrid, consternado por el accidente ocurrido en la provincia de Toledo

El Real Madrid ha sido uno de los primeros clubes en reaccionar al accidente ocurrido en la provincia de Toledo entre las localidades de Urda y Los Yébenes con un comunicado en el que mostraba su apoyo a los familiares y valoraba el trabajo de los servicios de emergencia. "El Real Madrid C. F. desea expresar su más profunda consternación por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo. El club quiere trasladar sus condolencias a los familiares y seres queridos de las personas fallecidas, así como todo su cariño y solidaridad a los heridos y a todos los afectados por este terrible accidente. El Real Madrid quiere transmitir todo su apoyo a los servicios de emergencia y a todos aquellos que están trabajando en las labores de asistencia, y se une al dolor de todos los afectados en estos momentos de enorme tristeza".

Barcelona y Atlético de Madrid muestran su dolor en X (antes Twitter)

Si el Real Madrid ha optado por un comunicado para mostrar su consternación por el accidente entre dos trenes entre Urda y Los Yébenes, otros conjuntos como Barcelona o Atlético de Madrid han sido más directos publicando un mensaje a través de sus cuentas oficiales de X (antes Twitter).

El FC Barcelona mostraba su apoyo y solidaridad por lo ocurrido: "El FC Barcelona expresa su más sentido pésame por las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido entre Los Yébenes y Urda (Toledo). El Club quiere transmitir su apoyo y solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas, así como desear una pronta recuperación a todas las personas heridas".

El Atlético de Madrid, en un mensaje similar al del FC Barcelona, mandaba el pésame a los familiares y amigos de las víctimas: "Nos unimos al dolor por las víctimas del terrible accidente ferroviario que se ha producido esta mañana en la provincia de Toledo.Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de las personas fallecidas y deseamos una pronta recuperación a todos los heridos".

Athletic Club, Real Sociedad y la Federación muestran su apoyo por el accidente ferroviario

Otros clubes como Athletic Club, que mandaba apoyo a los servicios de emergencia que están trabajando sobre el terreno. "Todo nuestro ánimo también a los servicios de emergencia que trabajan sin descanso en la zona", rezaba el escrito del cuadro de San Mamés. Desde la Real Sociedad se ha querido mandar las condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos, al igual que ha hecho la Real Federación Española de Fútbol mostrando su consternación: "Consternados por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo. La RFEF desea trasladar su más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como mandar todo su apoyo a las personas afectadas".