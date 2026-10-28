La Federación Española suspende finalmente los partidos de este miércoles de la Copa del Rey por el accidente ferroviario

El organismo federativo, tras analizar la situación una vez conocidas las trágicas consecuencias de la colisión entre dos trenes en Toledo, ha decidido suspender parcialmente la jornada copera, por lo que los 24 partidos de hoy quedan aplazados

El grave accidente ferroviario que se ha producido en Urda (Toledo) con numerosos víctimas mortales por la colisión de dos trenes ha sacudido duramente al país en la mañana de este miércoles y, como es lógico, ha alterado la normalidad en todas los ámbitos de la vida.

De este modo, en el mundo del fútbol ya se han producido numerosas reacciones y el cambio de planes en los clubes, que, como en el caso del Sevilla Fútbol Club, han cancelado los eventos o actos previstos para hoy, como la rueda de prensa de Luis García Plaza.

La jornada de Copa del Rey, pendiente de la RFEF

Dentro este contexto, tras estar en el aire la disputa de todos los partidos de la primera ronda de la Copa del Rey previstos para hoy y para mañana debido a la gravedad de lo sucedido, la Federación Española de Fútbol ha optado por el aplazamiento parcial de la jornada copera por la conmoción vivida en España.

En este sentido, como informó ESTADIO Deportivo, la Real Federación Española de Fútbol estaba estudiando la situación para determinar si aplazaba o no todos los partidos programados de aquí al jueves, existiendo la opción también que no fuera suspendida en su totalidad, sino solo los partidos de hoy.

Finalmente, la RFEF se ha decantado por ahora por el aplazamiento parcial de la primera ronda de la Copa del Rey, es decir que no se disputarán los 14 partidos previstos para este miércoles, mientras que, de momento, los del jueves sí se celebararán.

Los clubes, sin noticias sobre el tema

Los clubes no han recibido notificación alguna por parte de la RFEF hasta bien entrado el mediodía y se encontraban a la espera de lo que se transmitiera por vía interna, lo que finalmente ha sucedido.

Eso sí, los clubes que tenían que jugar este miércoles todavía no saben cuando se disputarán sus encuentros, si mañana o más adelante, pues no hay confirmación oficial al no estar determinadas todavía. .

El comunicado de la RFEF

Como muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente ferroviario acontecido a primera hora de este miércoles en la provincia de Toledo, la RFEF ha decretado la suspensión de los 24 encuentros correspondientes a la primera eliminatoria del Campeonato de España-Copa de SM el Rey previstos inicialmente para disputarse durante la tarde-noche de hoy.

En próximas fechas, la RFEF informará sobre la nueva planificación del torneo y los horarios definitivos de los encuentros aplazados.

La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta tragedia, poniéndose a disposición de las autoridades para servir de ayuda a las víctimas de esta desolador accidente.