Copa del Rey 2026: horarios y dónde ver en TV  los partidos del miércoles: Xerez - Cádiz, Manacor - Villarreal y cada uno de los encuentro de la primera ronda

La primera ronda de la Copa del Rey continúa este miércoles con una jornada repleta de encuentros y varios equipos de Primera División en escena. La atención estará puesta especialmente en Chapín, donde gaditanos y xerecistas volverán a verse las caras en un partido oficial tras 18 años

El miércoles 28 de octubre viene cargado de fútbol, la primera ronda de la Copa del Rey continúa con enfrentamientos entre equipos de distintas categorías. Entre todos los encuentros programados para el día de hoy, el foco estará puesto en el fútbol gaditano, con un enfrentamiento histórico del fútbol español entre el Xerez CD y Cádiz, un encuentro que lleva sin darse casi en dos décadas. Un partido especial que acaparará buena parte de la atención en esta jornada de la Copa del Rey.

Además del derbi gaditano, varios equipos de Primera División entrarán en escena con el objetivo de sellar su clasificación para la siguiente ronda. El Real Betis, Celta de Vigo, Valencia Alavés y el Levante afrontarán sus respectivos compromisos ante rivales de categorías inferiores, en una jornada en la que los favoritos buscarán evitar sorpresas y continuar adelante en el torneo.

Xerez CD-Cádiz CF, el gran partido de la jornada

El derbi gaditano será uno de los grandes atractivos de la jornada copera. Ambos conjuntos se enfrentarán este miércoles a partir de las 21:00 horas en el estadio municipal de Chapín, en una cita que supone el reencuentro de ambos equipos en partido oficial después de 18 años. La rivalidad histórica entre las dos entidades y la cercanía entre ambas ciudades convierten esta eliminatoria en uno de los duelos más especiales de esta primera ronda.

El conjunto xerecista ejercerá como local y tratará de aprovechar el ambiente de Chapín para dar la sorpresa ante un rival que compite dos categorías por encima. El Cádiz, por su parte, buscará avanzar en la competición tras imponerse en casa al Ceuta, aunque tendrá que afrontar un encuentro muy especial y exigente por la rivalidad histórica entre ambos clubes, además de la importancia que supone un choque de esta magnitud para las dos aficiones.

Betis, Celta, Levante, Alavés y Valencia también entran en escena

Más allá del derbi gaditano, la jornada del miércoles contará con la participación de otros equipos de Primera División. El Real Betis visitará al CDA Navalcarnero a las 21:00 horas, mientras que el Celta de Vigo se desplazará hasta Salamanca para medirse al Salamanca UDS en el mismo horario. Ambos conjuntos tratarán de cumplir con su condición de favoritos y conseguir el billete para la siguiente ronda.

También a las 21:00 horas jugará el Valencia, que visitará al Tavernes de la Valldigna. Antes, desde las 19:00 horas, el Deportivo Alavés se enfrentará al CD Anaitasuna y el Levante hará lo propio ante el CD Tarancón. Estos encuentros abrirán una tarde de fútbol en la que los equipos de categorías inferiores buscarán aprovechar la oportunidad de medirse a rivales de mayor entidad para clasificarse ante su afición y dar la sorpresa.

Todos los partidos del miércoles 28 de octubre en la Copa del Rey

La jornada arrancará a las 19:00 horas con ocho encuentros. A las 20:00 horas se disputarán otros ocho partidos, mientras que cuatro eliminatorias comenzarán a las 20:30 horas. La noche quedará reservada para los cuatro choques fijados a las 21:00 horas.

U tebo FC - CE Sabadell FC

tebo FC - CE Sabadell FC CD Pamplona - SD Eibar

UD Poblense - AD Ceuta FC

Coruxo FC - Zamora CF

Club Portugalete - Real Unión Club

CD Anaitasuna - Deportivo Alavés

CD Tarancón - Levante UD

Peña Sport FC - SD Huesca

CP Mijas Las Lagunas - Real Jaén

CF Trival Valderas Alcorcón - CD Leganés

CD Numancia - Real Oviedo

CS Puertollano - Albacete Balompié

Cieza - Granada CF

Reus FC Reddis - Barakaldo CF

CD Minera - FC Cartagena

RS Gimnástica de Torrelavega - UD Ourense

Salamanca CF UDS - RC Celta de Vigo

Xerez CD - Cádiz CF

Tavernes de la Valldigna - Valencia CF

CD Cieza - Granada Cf

¿Dónde ver los partidos de la Copa del Rey en TV?

Los encuentros de los equipos de Primera División se podrán seguir a través de Movistar Plus+, que ofrecerá sus respectivos compromisos en esta primera ronda de la Copa del Rey. Por su parte, el derbi gaditano entre el Xerez CD y el Cádiz CF se emitirá en directo a través de FanPlay TV.

El CD Tenerife, por su parte, contará con la retransmisión de su encuentro ante el CD Badajoz a través de Televisión Canaria. El resto de los partidos de la jornada no cuentan con una retransmisión oficial anunciada, por lo que no podrán seguirse en directo a través de una emisión confirmada.