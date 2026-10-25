Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras las victorias del Cádiz y Castellón: El Castellón, nuevo líder en Segunda división

El CD Castellón se encarama a la primera posición de la clasificación de Segunda división después de derrotar al Real Sporting de Gijón. Por su parte, el Cádiz CF reacciona en el estreno de su nuevo entrenador Borja Jiménez ya que ganó a la AD Ceuta FC

El CD Castellón venció al Real Sporting de Gijón por 4-0 y se convirtió en el nuevo líder de la clasificación de Segunda división, en solitario, aprovechando así el tropiezo de la UD Almería que el sábado no pudo pasar del empate contra el Real Oviedo. El equipo castellonense dominó de principio a fin y reforzó su candidatura a ascender a Primera división.

El Cádiz CF, por otro lado, dio una buena imagen en el estreno de su nuevo entrenador, Borja Jiménez, ya que remontó a la AD Ceuta FC a la que finalmente derrotó por 3-1.

CE Sabadell 1-1 CD Tenerife

El Sabadell y el Tenerife firmaron tablas este domingo en la Nova Creu Alta (1-1), un resultado que mantiene a ambos equipos en la zona media de la clasificación y les impide acercarse a los puestos de promoción de ascenso.

Óscar Sanz adelantó al conjunto arlequinado al inicio de la segunda mitad, pero el goleador Enric Gallego restableció la igualdad ocho minutos después.

Albacete Balompié 2-0 CD Eldense

El Albacete sumó su primera victoria de la temporada ante el Eldense, al ganar por 2-0 en un duelo en el que se mostró muy superior a su rival y que le hace creer en la permanencia en Segunda división.

Los goles de Víctor San Bartolomé y de Higinio Martín en la primera parte fueron suficientes para sumar los tres puntos.

Cádiz CF 3-1 AD Ceuta FC

El Cádiz ganó este domingo su segundo partido en LaLiga Hypermotion ante el Ceuta (3-1) en el estadio Nuevo Mirandilla, en el primer compromiso de Borja Jiménez en el banquillo andaluz tras el cese de Albert Celades.

En un duelo de equipos que pelean por la permanencia, los gaditanos se impusieron en una buena segunda parte para salir de las plazas de descenso, mientras que los ceutíes siguen en la cola.

Yan Bodiger, de penalti, adelantó al equipo de la ciudad autónoma en la primera parte, pero los goles de Ibon Sánchez, Antonio Cordero y Borja Vázquez le dieron la vuelta al marcador.

CD Castellón 4-0 Real Sporting de Gijón

El Castellón, por su parte, no tuvo ningún problema parra doblegar al Real Sporting de Gijón por. Con este triunfo, el equipo castellonense se convierte en el nuevo líder de la clasificación de Segunda división, aprovechando así el tropiezo de la UD Almería al que se le escapó el triunfo contra el Real Oviedo en los últimos minutos.

El CD Castellón dejó encarrilado el partido en los primeros minutos. Se puso por delante en el 3' con un tanto de Adam Jakobsen y en el 26' Israel Suero noqueó al Real Sporting de Gijón. En la segunda parte no hubo mucha más historia, ya que a los siete minutos de la reanudación, Adam Jakobsen marcó el tercer gol del CD Castellón y el segundo de su cuenta particular. Álvaro García puso el 4-0 en los últimos minutos.

- Así queda la clasificación de Segunda división tras los partidos disputados este domingo correspondiente a la jornada 11: