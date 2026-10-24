Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras las victorias de Córdoba y Girona y los empates de Almería y Mallorca

El equipo que entrena Xavi García Pimienta tropezó ya que no pudo ganar al Real Oviedo. El Girona FC no tuvo piedad alguna del Celta Fortuna al que goleó, mientras que el Córdoba CF superó a la competitiva SD Eibar

Los partidos del sábado correspondientes a la jornada 11 de la Segunda división se saldaron con alguna que otra sorpresa debido a que algunos de los grandes favoritos a conseguir el ascenso fallaron. El Girona FC, que no tropezó, no tuvo piedad del Celta Fortuna, al que goleó por 5-1, mientras que la SD Eibar perdió contra el Córdoba CF por 2-0 y la UD Almería se complicó solo ya que el Real Oviedo le empató 2-2 en los últimos minutos del duelo.

Por otro lado, el RCD Mallorca rascó un importante empate a domicilio frente a un motivado CD Leganés que estrenaba nuevo entrenador, Luis Carrión, y la SD Eibar cayó en su visita al Córdoba CF.

Córdoba CF 2-0 SD Eibar

El Córdoba venció este sábado al Eibar (2-0) en El Arcángel, en la undécima jornada de la Segunda división, con dos goles de Eder García y Percan en seis minutos tras el descanso, con lo que encadenó así su segunda victoria seguida y su segunda portería a cero consecutiva.

CD Leganés 1-1 RCD Mallorca

Una sensacional parada de Arnau Tenas en el tiempo de prolongación salvó al Mallorca de la derrota en su visita al campo del Leganés, al que no pudo sentarle mejor, pese al empate 1-1 que reflejó el marcador final, el cambio de entrenador, como demostró en una segunda mitad en la que los de Luis Carrión fueron claramente superiores a su rival.

El RCD Mallorca se adelantó con un gol de Zito Luvumbo en la primera parte, pero Álex Millán igualón en la segunda mitad para el CD Leganés.

Girona FC 5-1 Celta Fortuna

El Girona goleó este sábado al Celta Fortuna en Montilivi con un hat-trick de Vladyslav Vanat (5-1) para dar continuidad a su gran dinámica, afianzarse en las posiciones de 'playoff' y situarse provisionalmente a dos puntos del ascenso directo.

El equipo de Quique Álvarez resolvió el partido con cuatro goles en los primeros 38 minutos, dos de Vanat y uno de Unai Hernández y Carles Pérez, ante un rival que tuvo que jugar más de una hora con un futbolista menos.

UD Las Palmas 1-0 Real Sociedad B

La UD Las Palmas volvió a ganar seis jornadas después en LaLiga Hypermotion al imponerse por 1-0 a la Real Sociedad B, que encadenó su sexta derrota consecutiva en esta competición.

Una galopada de Pezzolesi por la derecha, en el minuto 8, con centro raso al área que no fue despejado de forma contundente por Rupérez, acabó con el balón a los pies de Jesé, quien enganchó un derechazo que superó al debutante Olasagasti por el segundo palo.

UD Almería 2-2 Real Oviedo

La UD Almería, por su parte, no pudo pasar del empate a dos goles contra el Real Oviedo en su terreno de juego. El equipo andaluz dejó encarrillado el encuentro gracias a los goles de Sergio Arribas y Miguel de la Fuente en la primera mitad, pero se lo complicó en los últimos minutos de la segunda parte. Jacobo González marcó un doblete y permitió que el Real Oviedo sacara un punto.

El conjunto que entrena Xavi García Pimienta sigue en la primera posición de la clasificación de Segunda división con 25 puntos, pero puede perder dicho puesto de honor si el CD Castellón le gana al Real Sporting de Gijón este domingo.

Granada CF 2-1 Real Valladolid

El viernes, en el partido que abrió la jornada 11 de Segunda división, el Granada CF derrotó por 2-1 al Real Valladolid, que continúa sin ganar esta temporada a domicilio y no logra alejarse de la zona baja de la clasificación.

Sergio Rodelas adelantó al equipo nazarí en la primera parte, igualó Iván Garriel en la segunda parte, pero en el ecuador de esa parte Jorge Pascual anotó el tanto del triunfo.

- Así queda la clasificación de Segunda división tras la disputa de los partidos del sábado de la jornada 11: