Alice Campello apoya a Álvaro Morata en su peor momento: "Te deseo que nunca pierdas a ese niño que llevas dentro"

El delantero cumple 34 años cuando está atravesando uno de los peores momentos de su vida futbolística. El madrileño no levanta cabeza en el CD Leganés con el cual aún no ha marcado cuando estaba llamado a liderar al equipo en la pelea por el ascenso a Primera división

Álvaro Morata cumple 34 años y lo hace atravesando uno de los peores momentos de su carrera futbolística ya que el delantero está lejos de ser el goleador que deslumbró y maravilló con el Real Madrid, la Juventus o la Selección Española en la que hasta hace nada era importante. No jugó el Mundial 2026 tras una bajada de rendimiento y en el CD Leganés no levanta cabeza lo cual hace que el madrileño no recupere su mejor nivel de juego. A pesar de ello, Álvaro Morata no está solo ya que cuenta con el apoyo de su mujer, Alice Campello.

Alice Campello ha usado sus redes sociales para apoyar a Álvaro Morata, que no atraviesa un buen momento deportivo el día en el que el delantero cumple 34 años. Morata no ha marcado con el CD Leganés cuando ha sido fichado como el futbolista y la estrella que debía liderar el proyecto del equipo pepinero a ascender a Primera división en esta temporada.

La felicitación de cumpleaños de Alice Campello a Álvaro Morata

Alice Campello ha usado las redes sociales para felicitar el cumpleaños a Álvaro Morata, quien suma ya 34 años. "Tengo la suerte de haber crecido a tu lado, de haber conocido a través de ti el amor más grande que se puede sentir por alguien y, hoy, de poder ver a través de los ojos de nuestros hijos el inmenso amor que sienten por ti, sintiéndome cada día más orgullosa del papá que eres".

La mujer le ha pedido al futbolista que no pierda su actitud. "Te deseo que nunca pierdas a ese niño que llevas dentro, ni siquiera con el paso de los años. Esa parte de ti tan espontánea, auténtica y llena de vida, que siempre consigue hacernos sonreír y hacernos felices. Feliz cumpleaños, papi".

El mal momento de Álvaro Morata en el CD Leganés

A Álvaro Morata no le está yendo nada bien su apuesta con el CD Leganés. El delantero tomó la decisión de salir del Como 1907 de Italia y se unió al proyecto del equipo madrileño motivado por la ambición de ascender a Primera división y también por la oportunidad de volver a jugar en Madrid, su ciudad natal.

Álvaro Morata ha sido una de las grandes apuestas del CD Leganés para conseguir el ascenso a Primera división, pero, de momento, no está siendo acertada ya que la cesión no está teniendo buen rendimiento deportivo. Álvaro Morata no está encontrando su sitio en el CD Leganés ya que ha jugado un total de 7 partidos y no ha marcado ningún gol a pesar de que ha tenido ocasiones claras para hacerlo. Para colmo, Morata vio al tarjeta roja en el último partido contra el Córdoba CF, agravando así su mala racha.

En el CD Leganés ha defendido a Álvaro Morata en las últimas semanas, pero lo cierto es que, por ahora, el fichaje es un auténtico fiasco aunque el madrileño aún tiene tiempo para darle la vuelta a la situación que vive en el CD Leganés.