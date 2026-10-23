Dani Güiza, 46 años: "No sé si tengo 10 pisos o por ahí... Eso se encarga mi mujer"

El exdelantero del Mallorca y del Getafe ha desvelado que podría tener alrededor de diez viviendas y también ha recordado una decisión que le hizo descartar al Betis para fichar por el conjunto azulón

Dani Güiza sigue disfrutando del fútbol a sus 46 años, aunque lejos de los grandes escenarios en los que brilló durante su carrera. El delantero jerezano, máximo goleador de Primera División en la temporada 2007/08 y campeón de la Eurocopa con España en 2008, continúa jugando en el fútbol modesto mientras disfruta del patrimonio que ha ido construyendo a lo largo de los años.

Durante su participación en el programa 'Línea de Cal', el exfutbolista del Mallorca, el Getafe o el Cádiz, entre otros, repasó cómo ha gestionado sus ingresos y recordó algunas decisiones de su trayectoria profesional, entre ellas una oportunidad de fichar por el Betis que finalmente dejó pasar.

Güiza explicó que comenzó a invertir en viviendas después de sus principales años en la élite. Preguntado por cuándo decidió apostar por el mercado inmobiliario, respondió: "Más que nada después, después".

Con el paso del tiempo, ha reunido una cartera de propiedades cuya cifra exacta no tiene clara. "No sé si tengo 10 o por ahí, sí. (Tengo) una en Madrid, otra en Jerez...", comentó al hablar de las viviendas que posee en distintas localidades.

El delantero también reconoció que no se ocupa personalmente de los trámites relacionados con esos inmuebles, una tarea que ha delegado en su mujer. "Eso se encarga mi mujer, no me encargo yo. Eso se encarga mi señora", bromeó.

El Betis que pudo ser

Durante la conversación, Güiza también echó la vista atrás para explicar cómo afrontaba las decisiones sobre su futuro deportivo. Aunque aseguró que el dinero no solía ser su prioridad al elegir equipo, admitió que hubo una excepción tras su etapa en Turquía.

"Nunca he mirado la cantidad de dinero, de verdad, no, no", afirmó. Sin embargo, al recordar la posibilidad de fichar por el Betis, reconoció que el aspecto económico terminó inclinando la balanza hacia el Getafe. "Tuve la opción del Betis encima de la mesa. Me equivoqué, porque me pagaban más".

De la élite al Trebujena

La vida deportiva de Güiza transcurre ahora en una categoría muy alejada de aquella en la que llegó a codearse con algunos de los mejores delanteros del país. El jerezano juega en el Trebujena CF, en la Primera División Andaluza, y mantiene intactas las ganas de seguir compitiendo.

"Sigo jugando, me mantengo un poquito en activo", explicó. También habló sin rodeos de lo que percibe actualmente por jugar, unas cantidades modestas en comparación con las que manejó durante su etapa profesional: "cobro un poquillo, sí, paga algo".