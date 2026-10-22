Sara Carbonero recuerda el machismo que sufrió en el Mundial de Sudáfrica: "Lo que yo viví no se lo deseo a nadie"

La empresaria y periodista ha repasado algunos de los episodios más importantes de su vida personal y profesional, desde el machismo que sufrió durante el Mundial de Sudáfrica hasta su relación actual con el fútbol y la moda

Sara Carbonero lleva años siendo uno de los rostros más reconocibles del periodismo deportivo español, aunque su trayectoria ha ido mucho más allá de los platós de informativos. Su relación con la moda, su faceta empresarial y su vida personal han marcado buena parte de su recorrido público, pero también ha tenido que convivir con episodios que condicionaron su relación con los medios. Ahora, en una entrevista con El País en la que repasa distintas etapas de su vida, Carbonero ha hablado sin rodeos del machismo que sufrió durante el Mundial de Sudáfrica y de cómo ha cambiado su manera de entender el fútbol.

Sara Carbonero recuerda el machismo que sufrió en Sudáfrica

Uno de los momentos más duros de su trayectoria llegó durante el Mundial de 2010, cuando parte de la atención mediática se centró en su relación con el portero Iker Casillas y en la posibilidad de que pudiera afectar al rendimiento del entonces guardameta de la selección española. Carbonero recuerda especialmente una portada de The Times que, según explica, insinuaba que su presencia podía desestabilizar a un futbolista profesional.

"Lo que yo viví en el Mundial de Sudáfrica no se lo deseo a nadie", ha afirmado. Para la periodista, aquello fue una muestra de machismo que hoy considera difícil de repetir en los mismos términos. También lamenta que, en aquel momento, fueran muy pocas las personas que salieron públicamente en su defensa.

"Cuando yo empecé, había muy poquitas chicas. Ahora tú vas a una rueda de prensa de fútbol y a lo mejor hay quince mujeres. Pero es verdad que no hay que bajar la guardia", ha reflexionado.

Carbonero también ha diferenciado el beso que recibió de Casillas tras ganar el Mundial de 2010 del episodio protagonizado años después por Luis Rubiales y Jenni Hermoso. "A mí me hizo reevaluarlo y creo que es que no tiene nada que ver una cosa con la otra", ha explicado. La periodista recuerda que entonces su relación con el portero era conocida y que vivió aquel gesto como algo espontáneo y bonito. "Lo de Jenni Hermoso y Rubiales fue muy desagradable, no se puede comparar", ha añadido.

Su relación con el fútbol y el orgullo por sus hijos

Aunque su carrera comenzó con la intención de dedicarse al periodismo, su llegada a la información deportiva se produjo casi por casualidad. "Una vez estuve involucrada compartiendo la vida con un deportista de primera división, empecé a ver las cosas por dentro, cosas que antes no veía, y perdí muchísimo la ilusión", ha confesado.

Ahora vive el fútbol desde otra perspectiva: la de madre. Sus dos hijos juegan como porteros en el Real Madrid, una experiencia que reconoce que le hace sufrir especialmente. "Porque son tus hijos y se te va una parte de la vida en ellos", ha explicado. Conoce bien la exigencia de esa posición y sabe que un error puede pesar más que todo lo demás, aunque tiene claro que respetará el camino que ellos quieran seguir.