Klopp, nueva imagen del fabricante de Ozempic: el anuncio que sorprende

El actual seleccionador de Alemania y ex técnico del Liverpool, formará parte de la nueva campaña de la farmacéutica Novo Nordisk. "Juntos contra la diabetes y la obesidad" es el lema de la campaña que protagoniza el alemán

Jürgen Klopp dejó el retiro como entrenador después del Mundial para tomar el mando de la selección de Alemania. El técnico, que vivió su última experiencia en los banquillo al frente de un Liverpool en el que marcó una época, tomó el mando de la selección de su país para devolver a los teutones a la senda de la victoria en grandes campeonatos. Jürgen Klopp ha sido siempre un entrenador que no ha dejado indiferente a nadie en el mundo del fútbol con sus intervenciones, tanto en la banda como en sala de prensa.

Ademas Klopp es imagen de varias campañas ya que a las marcas no se les escapa que el técnico alemán es un filón publicitario. Eso habrán debido de pensar en la farmacéutica Novo Nordisk. Esta farmacéutica danesa, conocida mundialmente por comercializar el medicamento Ozempic, ha 'fichado' a Jürgen Klopp para una campaña que nace bajo el lema "juntos contra la diabetes y la obesidad".

Jürgen Klopp, nueva imagen de Ozempic, el medicamento de moda

En un principio Ozempic, comercializado por Novo Nordisk estaba pensado para pacientes con diabetes pero posteriormente se comprobó que también ayuda en la pérdida de peso. Es por ello que Ozempic, perteneciente a la farmacéutica danesa, es uno de los medicamentos más de 'moda'. Por supuesto, este medicamento siempre se debe tomar bajo prescripción médica ya que está comercializado para diabetes tipo 2. Sin embargo el Wegovy, con el mismo principio activo, si está comercializado para personas que necesitan perder peso.

Klopp apuesta por las terapias modernas

Con Klopp como imagen de Novo Nordisk, la farmacéutica danesa busca "cambiar la percepción social de enfermedades tan extendidas como la obesidad y la diabetes, y eliminar los prejuicios", tal y como se recoge en la web oficial de la empresa que comercializa Ozempic.

El propio Klopp aparece en el video que ha lanzado Novo Nordisk y se ve al técnico alemán en el estadio del Mainz 05, en la región de Renania-Palatinado, donde también se encuentra la sede alemana de Novo Nordisk. El seleccionador de Alemania aparece lanzando un alegato en favor de los medicamentos contra la diabetes y la obesidad: "Imaginen un estadio a rebosar: 30.000, 60.000, 80.000 personas animando a su equipo... y una de cada cuatro vive con diabetes o sobrepeso severo. Estamos hablando de más de 20 millones de personas en Alemania. Lo bueno es que existen terapias modernas que te mantienen en el juego. Nadie se queda solo. Juntos contra la diabetes y el sobrepeso".

Imagen de Ozempic, el medicamento más conocido de Novo Nordisk

Klopp y sus relación con la medicina

El medio alemán N-tv que ha informado sobre el acuerdo de Novo Nordisk con Klopp, también apunta a cómo el técnico alemán pasó en su momento por una clínica capilar para hacerse un trasplante capilar y también hizo lo propio con su dentadura. A sus 59 años, Klopp no es el mismo a nivel físico que empezó en el Mainz 05.