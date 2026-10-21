Emotivo mensaje de Paloma Amatiste, pareja de Davidovich tras el triunfo en el Masters 1000 de Shanghai: "Trabajo, sacrificio y decepciones"

El tenista malagueño firmó el primer Masters 1000 de su carrera en la ATP y su pareja no dudó en mandarle un bonitpo mensjae a través de Instagram. "En ese camino, qué importante es no estar solo", señaló la esposa de Davidovich

Alejandro Davidovich protagonizó el pasado domingo un gran triunfo en la final del Masters 1000 de Shanghai ante Rafa Jódar. El malagueño dejó atrás los fantasmas e derrotas pasadas en otras finales y supo remontar ante un Jódar que se ha convertido en la gran sensación del tenis mundial esta temporada con una gran escalada en el ranking ATP.

Alejandro Davidovich no pudo esconder su emoción tras ganar su primer Masters 1000 y así de vio reflejado en el video que desde Tennis TV compartieron sobre las horas posteriores a su gran victoria ante Rafa Jódar. Un Davidovich emocionado, pedía champán y además llamaba a su familia para, título en mano, celebrar el triunfo más importante de su carrera como tenista. Junto a Davidovich ha estado en todo este tiempo en el que los títulos no han llegado su pareja, Paloma Amatiste.

Paloma Amatiste muestra su apoyo a Alejandro Davidovich

Paloma Amatiste, que está cansada con Alejandro Davidovich desde el 14 de junio del pasado año, no dudó en publicar un mensaje en su perfil personal de Instagram en el que mostraba todo lo que había sufrido junto al malagueño para llegar hasta la cima con el triunfo en el Masters 1000 de Shanghai. "sueños más grandes también se construyen en los momentos más difíciles. Detrás de este primer Masters 1000 hay mucho trabajo, sacrificios, decepciones y la fuerza de seguir adelante, incluso cuando no es fácil".

Pero Paloma Amatiste no se quedó ahí sino que habló sin tapujos sobre hacer las paces con la frustración y reconocer límites para no dejar de creer en que el momento iba a llegar para Davidovich: "Cuando el camino se tuerce, los resultados que esperabas no llegan y toca hacer las paces con la frustración, reconocer los propios límites no como barreras sino como oportunidades y seguir creyendo que tu momento va a llegar".

Alejandro Davidovich, siempre junto a Paloma Amatiste como su gran apoyo

y contar con un equipo y amigos que sigan haciéndote creer que lo mejor está por llegar, tal y como le ha ocurrido al malagueño: "En ese camino, qué importante es no estar solo. Tener un equipo que cree en ti y que te acompaña en cada desafío y comparte cada paso. El cariño de una familia que te recuerda lo que de verdad importa y amigos que, con su lealtad y esa capacidad de sacarte una sonrisa incluso en los días más difíciles, hacen que todo sea más fácil".

Paloma Amatiste reconoció la fortuna que tiene de poder disfrutar al lado de Davidovich de estos triunfos: "Hoy, todo ese esfuerzo tiene su recompensa. Qué suerte la mía de poder caminar a tu lado. Que nunca te falten sueños por cumplir, fuerza para perseguirlos y personas con quienes compartirlos".

El propio Davidovich, tras el emocionante mensaje de Amatiste, no dudó en responder demostrando lo que siente por su esposa: "Hoy, todo ese esfuerzo tiene su recompensa. Qué suerte la mía de poder caminar a tu lado. Que nunca te falten sueños por cumplir, fuerza para perseguirlos y personas con quienes compartirlos".

El malagueño también recordó cómo han pasado los momentos más difíciles disfrutando y tratando de encontrar los momentos para las risas: "También nos lo hemos pasado increíble toda esta trayectoria hemos disfrutado a lo grande y nos hemos reído mucho, tenerte a mi lado me ha hecho abrir los ojos y disfrutar más de este camino . Ti amo al infinitoooo".