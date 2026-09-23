Xavi y Klopp, protagonistas del Países Bajos - Alemania: "Conozco personalmente a más jugadores que Xavi, también en Holanda"

Los dos técnicos se estrenan como seleccionadores tras el baile de banquillos del Mundial, ambos empiezan en igualdad de condiciones, como ha reconocido el germano

El Países Bajos - Alemania será uno de los platos fuertes de la primera jornada de la Liga de Naciones en este parón internacional. El duelo entre dos los grandes potencia del fútbol europeo, ya de por sí atractivo, tiene además el aliciente en los banquillos, con dos técnicos que debutan como seleccionadores como son Xavi Hernández en la parte neerlandesa y Jurgen Klopp en la germana.Ambos técnicos comienzan una nueva era para sus respectivas selecciones que abren con la UEFA Nations League, que este jueves 24 de septiembre arranca oficialmente. Países Bajos y Alemania se enfrentan en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam con el foco puesto en los banquillos. Fiel defensor de Johan Cruyff y sin cuya influencia el propio Xavi no hubiera sido profesional, como él mismo ha reconocido en varias ocasiones, la conexión de Xavi con los Países Bajos también viene por otro técnico como Louis Van Gaal, quien le hizo debutar con el primer equipo azulgrana en 1998, y Frank Rijkaard, otro entrenador neerlandés que pasó por el Barcelona.

Enfrente estará todo un 'showman' como Jürgen Klopp, quien para empezar ha hecho dos listas, cada una de 22 jugadores, para los cuatro partidos que tiene por delante en este parón. "Conozco personalmente a más jugadores que Xavi, también en Holanda. No sé si eso es una ventaja, pero es un hecho de todos modos", dijo Klopp sobre el duelo ante Países Bajos, aunque luego matizó: "Lo bueno es que realmente estamos en situaciones idénticas".

Un clásico de torneos europeos

El enfrentamiento entre Países Bajos y Alemania es uno de los grandes clásicos del fútbol continental. Las dos selecciones se han enfrentado en 48 ocasiones, con 18 victorias alemanas, 12 neerlandesas y 18 empates. El precedente más reciente en la Nations League se produjo en la edición anterior.

En Ámsterdam, Países Bajos y Alemania terminaron empatando 2-2, mientras que Alemania se impuso posteriormente por 1-0 en Múnich. Ahora el escenario será diferente, con dos nuevos técnicos buscando comenzar su etapa con una victoria.

Fecha y hora: ¿Cuándo se juega el Países Bajos - Alemania?

El encuentro entre Países Bajos y Alemania se disputará este jueves 24 de septiembre a partir de las 20:45 horas en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam. Será el primer partido de la nueva edición de la Nations League y también la primera oportunidad para comprobar sobre el terreno las ideas de los dos nuevos seleccionadores.

Televisión e Internet: ¿Dónde se puede ver en directo el Países Bajos - Alemania

Los aficionados españoles podrán disfrutar del partido totalmente en abierto y gratis ya que 'La 1' de RTVE ofrecerá el partido en directo. También podrán seguir el choque entre ambos combinados de forma online a través de la plataforma RTVE Play.Además, RTVE ha anunciado que ofrecerá en abierto los cuatro partidos de España durante esta primera ventana, además de otros encuentros destacados, entre ellos el Países Bajos-Alemania.

Los posible onces de Países Bajos y Alemania

Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo.

Alemania: Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Kimmich, Nmecha; Adeyemi, Musiala, Schade; Havertz.