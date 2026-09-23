Álex Padilla, portero del Athletic, se defiende en México: "Si me tengo que matar por este país, lo voy a hacer"

El meta rojiblanco ha vuelto a ser convocado por la selección azteca, esta vez con Rafa Márquez al frente, y podría ver cumplido su sueño de debutar durante este largo parón, a pesar de las dudas sobre su conexión con el país

En el pasado Mundial fueron cinco los futbolistas convocados por México, uno de los países organizadores, nacidos fuera del país: Brian Gutiérrez y Obed Vargas en Estados Unidos, Santiago Giménez en Argentina, Julián Quiñones en Colombia y Álvaro Fidalgo en España. Especialmente llamativo fue el caso del jugador del Real Betis, que consiguió el pasaporte azteca al cumplir cinco años de residencia justo antes de abandonar el América. Por ello, no faltaron voces críticas y el 'Maguito', natural del Oviedo, tuvo que justificar ante los medios su sentimiento por el país azteca, recibiendo el apoyo del también español Marc Crosas, que hace años que defiende ese arraigo al país norteamericano.

Ya jugó con la sub 23 y ha sido suplente con la absoluta de México

Una situación similar la está viviendo ahora Álex Padilla, aunque no es la primera vez que el guardameta vasco acude a la llamada del 'Tri'. De hecho, ya estuvo en la lista de Javier Aguirre previa del campeonato del pasado verano. Pero aunque también estuvo en el banquillo en varios amistosos hace dos años, aún no ha llegad a debutar como internacional absoluto. Un salto que ahora, tras recibir la confianza de Rafa Márquez, nuevo seleccionador, confía en dar durante este parón, tras haber jugado en su día tres encuentros con la sub 23.

En su caso, además, el meta nacido en Zarautz tiene la nacionalidad mexicana porque su madre es de allí. "No tengo el acento mexicano, pero estoy aquí porque siento estos colores y ahora frente a la cámara no me sale, pero soy el primero que si me tengo que matar por este país, lo voy a hacer", señaló el cancerbero del Athletic Club en una entrevista concedida a TUDN.

Un tatuaje muy especial

"El 90% de mi familia son mexicanos, somos mexicanos, y siempre mi madre me lo ha inculcado todo, lo ha sentido mucho", añadió Álex Padilla, que reveló además que desde los 16 años tiene tatuada la bandera de México en el antebrazo. "Todos los tatuajes que tengo tienen un significado para mí y este es el primer tatuaje que me hice en mi vida y representa lo que es mi familia para mí y siempre mi madre me lo ha inculcado", insistió.

En su caso, como Fidalgo, también llegó a vestir la camiseta de la selección españoles en categorías inferiores (disputó seis partidos con la sub 19). Pero ahora no tiene dudas de cuál es su futuro en el plano internacional, agradeciendo esta nueva oportunidad de cara a los encuentros amistosos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, pese a no haber debutado todavía esta temporada en el conjunto bilbaíno.

Su rol como suplente de Unai Simón: "Es el mejor del mundo"

“Este es el segundo año en el que estoy en un rol de un segundo portero con Unai Simón, afortunadamente para mí es el mejor portero del mundo y lo que me queda es aprender lo máximo posible de él. Eso hará que cuando me toque competir esté más cerca de dar mi mejor nivel”, explicó al respecto Padilla, que en la segunda mitad de la campaña 24/25 sí pudo disfrutar de la continuidad deseada durante su cesión en el Pumas UNAM, si bien el Athletic, con el que suma 11 partidos oficiales, decidió recuperarlo para darle salida a Julen Aguirrezabala.

Ahora, asume su papel, y a sus 23 años, confía en que esta etapa le sirva para crecer de cara a un futuro. "No es ni mejor, ni peor, es diferente. Yo he vivido el ser titular en la Liga MX con Pumas, estoy viviendo el ser el segundo portero y ni mejor, ni peor. Yo te diría que jugando de titular aprendes, y luego es verdad que cuando eres suplente el aprendizaje es más personal”, sentenció.