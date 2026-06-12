La respuesta del bético Álvaro Fidalgo a las críticas por elegir entre México y España: "Dejándome la vida"

Asturiano de nacimiento, el centrocampista del Real Betis debutó con México en el Mundial, con titularidad incluida ante Sudáfrica, e insistió en que es "un honor" representar a un país en el que le han mostrado "un cariño inmenso"

Álvaro Fidalgo cumplió este pasado jueves su sueño de jugar en un Mundial, algo que no podía ni imaginar hace unos años, cuando dejó el Castellón para buscar fortuna en el América mexicano. Asturiano de nacimiento, había sido en su día internacional sub 16 y sub 17 por España. Pero en el país azteca se le abrieron las puertas de la elite de forma definitiva. Y a lo grande.

Justo el día en el que firmó por el Real Betis, en el último suspiro del pasado mercado invernal, el 'Maguito' cumplió los cinco años de residencia ininterrumpidos en México, condición indispensable según la normativa de la FIFA para poder jugar con su nueva selección, después de que ya hubiese obtenido la nacionalidad previamente, en diciembre de 2024. Con el beneplácito, por tanto, del máximo organismo futbolístico internacional, Javier Aguirre no tardó en convocarlo. Lo hizo en la primera oportunidad que tuvo, en el parón de marzo, siendo titular entonces en sendos amistosos ante Portugal y Bélgica. Suficiente para ganarse un sitio el Mundial.

El debate en torno a Álvaro Fidalgo en México

Sin embargo, no ha faltado el debate en torno a la figura del centrocampista verdiblanco. Por un lado, algunos han cuestionado si realmente se encontraba en su mejor momento, pues apenas contó en realidad para Manuel Pellegrini en la recta final del campeonato. Solo participó en tres de los diez últimos choques del torneo liguero, acabando finalmente el curso con 749 minutos repartidos en 13 encuentros. Pero más allá de sus números, también se ha mirado con lupa su procedencia. Si bien para la inmensa mayoría no es ningún problema que no haya nacido en México, otro español naturalizado mexicano como Marc Crosas tuvo que salir a la palestra para defender al jugador verdiblanco.

"Me hice futbolista aquí"

Al respecto, Fidalgo ha vuelto a defender su decisión de jugar con el combinado norteamericano. "Fíjate que entiendo a mucha gente que a lo mejor muchas veces pueda que no lo entienda o que le parezca raro. Al final es un honor para mí defender esta camiseta, este escudo, a toda esta gente que me dio tanto en mi carrera futbolista. Un cariño inmenso cada día desde hace cinco años. Crecí aquí, me hice futbolista aquí y qué mejor que poder intentar devolverle todo con alguna alegría, dejándome la vida también y para mí es un honor muy grande defender el escudo de México. Lo vivido hoy va a quedar para mí toda la vida", señaló en declaraciones a DAZN.

Feliz por el debut y la victoria ante Sudáfrica

De este modo, el mediocentro bético mostró su felicidad por la victoria por 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural, en el que partió como titular. "Bien, muy especial la verdad. Increíble la sensación, después de toda la vida jugando al fútbol nunca en mi vida había sentido lo que se siente minutos antes, lo que se siente al momento... especial. Cuando pasen los años me iré dando cuenta, y bueno, muy feliz por la victoria y el partido del equipo. Siempre es importante empezar ganando y más en casa", afirmó.

El aspecto mental, una tarea en la que trabaja para mejorar

Por otro lado, el 'Maguito' admitió que antes del encuentro sintió nervios, algo que no obstante le suele suceder, por lo que desveló que trabaja para mejorar en ese sentido. "Sí dormí. Un poco de ansiedad por la noche, más que ansiedad esa ansia de que llegue ya el momento, cómo va a ser, levantarte por la mañana y qué va a ser lo primero que vas a pensar... pero bueno, es un trabajo de días, de cosas, muchas veces mentalmente antes de los partidos empiezas a imaginarte muchas cosas y luego no es nada de lo que imaginaste. Es importante encontrar ese equilibrio, aprender a disfrutar, que estoy trabajando en ello porque muchas veces me cuesta disfrutarlo. Intentar manejar los nervios de la mejor manera. Hoy no sé si voy a dormir", sentenció.