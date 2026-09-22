La irrupción de Johaneko en el Athletic y el aval de Trashorras: "A nivel ofensivo es muy bueno y tiene confianza"

El que fuera su entrenador en el Lugo hace tres temporadas asegura en ESTADIO Deportivo que el lateral zurdo francés ha llegado para quedarse y advierte: "Tiene mucho margen de mejora"

El nuevo Athletic Club de Edin Terzic no acaba de arrancar. Pero entre las buenas noticias que está dejando este inicio de temporada en el conjunto bilbaíno sobresale, sin duda, la irrupción en la elite, a sus 22 años, del francés Johaneko Louis-Jean, que llegó hace dos a Lezama para jugar en el Bilbao Athletic tras una trayectoria cuanto menos curiosa.

Nacido en la localidad vasco-francesa de Bayona, el lateral zurdo galo comenzó a dar sus primeras patadas a un balón en el Labbene OSC, equipo del municipio del mismo nombre que no forma parte de Iparralde. Pero con 10 años se incorporó al Aviron Bayonnais, antiguo club convenido (ahora lo es de la Real Sociedad) del que fue captado por ejemplo el también galo Aymeric Laporte. Y fue durante esa etapa cuando el Athletic ya le echó el ojo a Johaneko.

Hasta dos veces lo vigiló el Athletic antes de ficharlo a coste cero

Incluso llegó a probar con el infantil rojiblanco en el Torneo de Navidad de Berriatua de 2016, en el que el equipo vasco alineó a cuatro futbolistas del propio Aviron Bayonnais y el Arin Luzien, otro club satélite de los 'leones' en Iparralde. Pero ese interés no fue a más y el vasco-francés se marchó en 2019 a la cantera del Girondins de Burdeos.

Allí se fue consagrando como uno de los juveniles más prometedores del país vecino, siendo internacional sub 18, en dos ocasiones, y sub 19, en otros dos partidos. Así, en la última jornada de la 21/22 ya debutó en la Ligue 1 con el primer equipo (antes lo había hecho también en la Copa de Francia), lo que le colocó de nuevo en el radar del Athletic, que finalmente pudo hacerse con sus servicios hace dos veranos, tras la desaparición del histórico club galo por sus problemas económicos, del que también llegó en su día Bixente Lizarazu.

Pero entre medias, Johaneko ya había disfrutado de otra experiencia en el fútbol español. En la 22/23, con el Girondins en la Ligue 2, participó en 8 partidos (360 minutos) en un difícil contexto, con solo 19 años. Y al curso siguiente se apostó por enviarlo cedido al Lugo, en Primera RFEF, elevando su participación hasta los 23 encuentros.

Trashorras confiaba en Johaneko: "No me sorprende"

En el conjunto gallego tuvo como entrenadores a Pedro Munitis, Paulo Alves y Roberto Trashorras, quien conoce bien al polivalente defensor rojiblanco, que el pasado verano estuvo a punto de salir cedido a Segunda división, y sabe de lo que es capaz. "No me sorprende el nivel que está dando, porque para mí es un chico que tenía mucho margen de mejora, mucha progresión. Sí que es verdad que llama la atención que se haya asentado tan rápido y sobre todo que le hayan dado la oportunidad y hayan confiado en él. Eso sí me ha sorprendido, pero no tanto por el nivel, porque yo creo que el nivel sí lo tiene, pero a lo mejor venía de no jugar tanto en el filial del Athletic y que le hayan dado esa oportunidad, pues me sorprende más. Pero para bien, lógicamente, que yo me alegro un montón", aseguró el gallego en declaraciones a ESTADIO Deportivo.

Durante su etapa en el Bilbao Athletic, el bayonés jugó 52 encuentros, sin alcanzar los mil minutos de juego el pasado curso, también condicionado por alguna lesión. Por ello, asombra su adaptación a la máxima categoría, donde ya debutó como titular ante el FC Barcelona en el lateral zurdo, su posición predilecta. Aunque Terzic también lo ha utilizado como lateral derecho, partiendo ahí en el once contra el Alavés tras salir desde el banquillo en los tres encuentros anteriores, también puntualmente como extremo por la izquierda. Una polivalencia que ya supo utilizar Trashorras.

En el Lugo ya trabajaban el aspecto defensivo

"Era un chico que sobre todo aportaba mucho a nivel ofensivo. En este caso nosotros lo poníamos por el lado derecho, tanto de lateral como de carrilero. A nivel ofensivo es muy bueno, se asocia muy bien, es rápido, escoge bien, mete muy buenos centros. Creo que es mucho más de perfil ofensivo", relató sobre sus cualidades el ex jugadores de Rayo Vallecano o Celta de Vigo, entre otros.

Pero esa intención de ir hacia arriba, a su vez, es la que provoca que tenga que seguir trabajando en otros concentos. "Sus mayores virtudes están a nivel ofensivo. Puede jugar por los dos perfiles, es un chico hábil. ¿Qué es lo que tiene que pulir? Yo creo que a nivel defensivo es donde tiene la mejora, sobre todo en los duelos, en saber orientarse bien, especialmente en los centros laterales. Eso es lo que más nosotros incidíamos", señaló sobre aquel trabajo realizado con el hoy jugador del Athletic hace tres temporadas", explicó.

En líneas, generales, en cualquier caso, Trashorras cree que Johaneko "lo está haciendo francamente bien y está mejorando mucho además, y eso que no ha tenido escenarios fáciles". "Recuerdo el partido en el Camp Nou contra Lamine Jamal, lo hizo realmente bien, tanto en ataque como en defensa. Estoy muy contento por él", añadió en declaraciones a este medio el ex entrenador del Lugo, que augura un gran futuro por delante a su ex pupilo.

El estilo del Athletic le beneficia: "Lo veo asentándose"

"Lo veo asentándose, porque además creo que le beneficia el estilo del Athletic, un estilo ofensivo, que además le gusta meter a los laterales arriba. Lo suele meter más por perfil izquierdo, pero también por el derecho. Además lo veo con confianza, con ese nivel que tienes que tener de autoestima y además lo está haciendo francamente bien. Lo veo con posibilidades de que siga estando ahí", sentenció sobre .