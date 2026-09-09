La confesión de Johaneko, la última apuesta de Terzic en el Athletic Club: "He pasado momentos difíciles"

El lateral izquierdo de tan solo 22 años ya ha debutado en Primera división después de una pretemporada en la que incluso llegó a marcar y se convirtió en importante para el técnico alemán. "Quiero jugar siempre en La Catedral, jugar más y ganar, sobre todo ganar", declaró

El Athletic Club ha sido el único equipo de LaLiga EA Sports que no llevó a cabo ningún fichaje en el mercado que cerró el pasado 1 de septiembre a las 23:59. Pero esto no significa que el Athletic Club no haya tenido incorporaciones ya que ha contado con la vuelta de varios cedidos como Hugo Rincón o Peio Canales.

Además el Athletic Club cuenta con la cantera de Lezama, una de las más proliferas de España y que este verano ha visto el 'nacimiento' de un nuevo futbolista que tras cuajar una gran pretemporada, marcando incluso uno de los tres tantos ante el Racing de Santander.

Johaneko ha comparecido este miércoles en rueda de prensa después de debutar en Liga a las órdenes de un Edin Terzic que ha sido su mejor valedor. El lateral francés de 21 años no se formó directamente en Lezama pero si jugó en el Bilbao Athletic el pasado curso.

Johaneko explica lo que vivió para llegar a debutar con el Athletic Club

Johaneko, que en la 2023/24 estuvo cedido en el Lugo de Primera RFEF, recordó esos momentos en el Anxo Carro, al igual que en el Girondins y los calificó de difíciles hasta que por fin ha logrado cumplir su sueño de jugar en el Athletic Club: "He pasado momentos difíciles, en el Girondins bajó tenía muchos laterales, tenía 19 años y quería jugar. Me fui cedido al Lugo, he jugado bastante. No pensaba en lo que pasaría después, pero he trabajado y con 22 años consigo un poco lo que perseguía desde siempre".

Johaneko no lo tuvo sencillo en su debut en Primera con el Athletic Club ya que como titular y frente al Barcelona, se tuvo que medir como lateral a Lamine Yamal. Johaneko terminó con cartulina amarilla pero ni mucho menos desentonó ante el internacional español. Johaneko recordó las palabras de Edin Terzic en el instante de su debut y como el alemán le avisaba de que no sería sencillo medirse a Lamine: "Me dijo que disfrutara del momento, que lo había hecho bien en la pretemporada y que no sería el partido más difícil que iba a jugar ante el mejor extremo del mundo".

La conexión de Johaneko con el Athletic Club

Tal y como apuntábamos antes, Johaneko no se formó desde pequeño en el Athletic Club ya que formaba parte del Girondis. El propio Johaneko explicó cuándo se produjo esa conexión, en un torneo jugando en Baiona en 2016: "Hace diez años en un torneo jugando en Baiona (en 2016 junto a Mikel Santos) en una conexión con este club, en ese momento me dije que igual un día jugaría en el Athletic". El propio Athletic Club ha compartido en sus redes la imagen en la que se ve a Johaneko.

Así, después de debutar en San Mamés, Johaneko lo tiene claro y quiere seguir disfrutando del fútbol en La Catedral: "Jugar los primeros minutos en San Mamés me ha dado motivación e ilusión. Quiero jugar siempre en La Catedral, jugar más y ganar, sobre todo ganar". Sobre los elogios, Johaneko prefiere abstraerse de los mismos: "No miro mucho fuera del campo ni leo lo que se dice. Cuando las cosas no salen..."