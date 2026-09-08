Unai Simón saca pecho por su nominación y se acuerda del Athletic Club: "Estamos reconociendo el trabajo que hemos hecho aquí"

El guardameta de los leones reconoció en declaraciones a los medios del club que es "un orgullo" el poder estar junto a otros "grandes porteros como los que hay" después de ser nominado a 'Portero del Año' por la revista L'Equipe, encargada de entregar el prestigioso Balón de Oro

Unai Simón en particular y el Athletic Club en general se han llevado este martes una gran alegría al conocerse la nominación a 'Portero del Año' por parte de la revista L'Equipe. Esta revista, recordemos, es la encargada de entregar el premio del Balón de Oro, además de otros galardones como el de 'Mejor Joven' o 'Mejor Entrenador'. Todos estos premios se entregan tanto en categoría masculina como femenina.

Es la segunda vez en la carrera de Unai Simón que el guardameta del Athletic Club es nominado a 'Portero del Año', o lo que es lo mismo el Trofeo Yashin. La vez anterior fue en 2014, cuando terminó segundo detrás de Dibu Martínez. En esa ocasión, Unai Simón venía de ser campeón de la Eurocopa con España y el guardameta argentino se había coronado como campeón del Mundo en 2022 con su país.

Unai Simón, orgulloso de representar al Athletic Club

Unai Simón, en declaraciones a los medios oficiales del Athletic Club y visiblemente contento, valoró la nominación al Trofeo Yashin que le coloca como uno de los candidatos a ser elegido como mejor portero de 2026. Unai Simón reconoció la alegría que se ha llevado este martes cuando se han dado a conocer todos los nominados por parte de la revista francesa L'Equipe y además se sinceró al apuntar que pensaba que no iba a estar nunca más en esa lista: "Muy contento de estar nominado un año más. Hace dos años también lo conseguimos. Fue un segundo puesto, super orgulloso de estar ahí, pensaba que nunca más iba a estar entre los nominados".

Unai Simón no es de los que piensa solo en sí mismo y en su rendimiento individual. El guardameta del Athletic Club siempre ha dejado claro que gran parte de lo que ha logrado como jugador se debe al trabajo que se hace ne Lezama. Tras conocerse su nominación al Trofeo Yashin, recordó nuevamente que esta nominación es un reconocimiento a todo lo que hay en el Athletic Club en torno al trabajo: "Aquí estamos reconociendo el trabajo que hemos hecho aquí y en Lezama. Creo que es muy importante volver a estar nominado. Ojalá este año pueda encabezar la lista, pero como digo, ya es un orgullo poder estar en ella con grandes porteros como los que hay".

Unai Simón y una nominación merecida

Unai Simón cuajó un gran Mundial con España el pasado verano en el que terminó alzando el trofeo de campeón y además a nivel individual se alzó con el premio a mejor portero del torneo. Precisamente este galardón lo consiguió en 2022 Dibu Martínez, portero de Argentina. Unai Simón llegó al Mundial bajo cierta sospecha y es que se habló mucho de si titularidad e incluso se discutió.

El único que no mostró dudas de que Unai Simón debía ser el portero titular de España fue Luis de la Fuente, que siempre lo tuvo claro y al que el tiempo le ha terminado dando la razón. Unai Simón terminó el Mundial con solo un gol en contra en todo el torneo superando todos los registros existentes en una cita de este tipo.

Todos los nominados al Trofeo Yashin a mejor portero del año

Junto a Unai Simón hay otros porteros que pelearán el próximo 26 de octubre por llevarse el Trofeo Yashin. La lista completa de nominados a este premio individual es la siguiente: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Joan García (Barcelona), el argentino Emiliano 'Dibu' Martínez (Aston Villa/Chelsea), el belga Thibaut Courtois, de Real Madrid, y el caboverdiano Vozinha (Chaves/Colo-Colo chileno).