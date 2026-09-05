Edin Terzic, técnico del Athletic Club, se rinde al nivel de Sancet: "Es uno de los mejores jugadores de LaLiga"

El entrenador alemán se deshizo en elogios hacia su futbolista, que cerró al victoria contra el Atlético de Madrid: "Es un jugador fantástico. Trabaja muchísimo. Tiene un talento increíble"

El Athletic Club se llevó los tres primeros del curso en San Mamés. Tras la victoria frente al Celta de Vigo, los de Edin Terzic volvieron a dar una gran versión para, en este caso, derrotar al conjunto de Simeone. Por ello, el alemán no dudó en elogiar a los suyos en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, aunque animó a sus jugadores a ir por más: "Esto no nos va ayudar a alcanzar todos los objetivos a final de la temporada".

Edin Terzic: "Estamos contentos con la actuación de hoy"

En este sentido, Edin Terzic ha reconocido que van a estar "muy satisfechos cuando nos vayamos a la cama esta noche. Y, a partir de mañana, vamos a prepararlo todo para ir a por la próxima victoria la semana que viene. Ahora tenemos seis puntos en los dos últimos partidos, pero esto no nos va a ayudar a alcanzar todos los objetivos al final de la temporada. Estamos contentos con la actuación de hoy".

El entrenador del Athletic Club ha explicado que "ha sido un partido que ha empezado muy abierto por parte de ambos equipos. Ellos han tenido la primera ocasión, en la que han golpeado el poste. Así puedes ver lo fina que es la línea entre adelantarte en el marcador o encajar un gol. Pero, para mí, lo más importante es el saque de puerta posterior a esa ocasión, cuando intentamos salir jugando desde atrás".

Además, Edin Terzic apuntó que fueron "muy valientes y después generamos la siguiente oportunidad. Ha sido un partido muy abierto. Creo que ambos equipos han intentado jugar a su manera. Creo que ayudó mucho que empezáramos realmente bien la segunda parte para ganar confianza y conseguir un buen resultado. Estoy bastante seguro de que este grupo, que trabaja tan duro, nos va a dar más celebraciones como la de hoy".

Edin Terzic: "Hemos sido más peligrosos con un juego vertical atacando su espalda"

Sobre si ha sido su mejor partido en el Athletic, Edin Terzic respondió: "Es muy difícil decirlo porque la semana pasada, hace, no sé, unos seis días, hablamos de la primera parte en Vigo. Aquello también fue muy bueno. Y sí, no lo sé. Seguro que hoy ha habido algunas fases del partido que realmente he disfrutado y me han gustado mucho. La semana pasada quizá estuvimos mejor en la presión alta y recuperamos más balones".

El técnico del Athletic Club añade que hoy han "estado mejor en las transiciones. Hemos sido más peligrosos con un juego vertical atacando su espalda y los espacios a la espalda de su defensa. Así que sí. Si queréis una respuesta sincera, es muy fácil. Ahora vamos a combinarlo. Vamos a combinar la presión alta, la buena posesión de balón y un buen juego de transición, y entonces estaremos en un buen camino".

Edin Terzic desvela su amuleto en el Athletic Club: "Es un imán de mi hija"

Edin Terzic, tras la victoria ante el Atlético de Madrid, desveló su amuleto: "Siempre lo llevo en el bolsillo, pero no es una moneda. Es un imán. Es un imán de mi hija. Lo llevo siempre porque tengo dos hijas preciosas y a ellas siempre les gusta hacer algunas cosas antes de los partidos. Así que siempre lo llevo conmigo. No es la razón por la que estamos ganando, pero sí es la razón por la que tengo la sensación de que nunca estoy solo".

Por último, el técnico del Athletic Club se deshizo en elogios con Sancet, goleador en el día de hoy: "Creo que se ha adaptado realmente bien. Creo que hoy ha jugado en tres posiciones diferentes. Empezó como número 10, después fue número 9 y, al final, actuó como una especie de extremo izquierdo. Y Oihan Sancet es un jugador fantástico. Trabaja muchísimo. Tiene un talento increíble".

Por ello, el alemán, que compareció en rueda de prensa al igual que Simeone, concluyó apuntando que "si conseguimos encontrarle sobre el terreno de juego, sé que el balón está en buenas manos o, mejor dicho, en buenos pies. Para mí Oihan Sancet es un jugador importantísimo. Y, como ya mencioné ayer, tiene potencial no para ser uno de nuestros mejores jugadores. Es uno de los mejores jugadores de LaLiga".