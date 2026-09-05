Athletic Club 3-0 Atlético de Madrid: los leones devoran a los colchoneros

El Athletic aprovechó un inicio de segundo tiempo fulgurante para romper la igualdad y asegurar su primera victoria de la temporada en casa ante un Atlético que no pudo reaccionar a los dos goles encajados en cuatro minutos

El Atlético, que llegaba de una victoria muy contundente ante el Sevilla, decidió alinear el mismo once que tan bien jugó en el Sánchez-Pizjuán para intentar doblegar al Athletic. Terzic, aunque también venía de ganar, decidió hacer un par de variantes en el once. Ambos llegaban con la motivación de una victoria en su último partido y eso se notó en el comienzo del choque con un ritmo y una intensidad muy alta en el terreno de juego de San Mamés.

Ocasión de Kang In Lee para abrir el choque

El primer tiempo puso a prueba rápido la seguridad del Athletic con una vertiginosa jugada de Kang In Lee que acabó con un disparo cruzado con su pierna derecha que se marchó al palo. El Atlético cogió el peso del partido en esos primeros minutos y poco después Giuliano también disponía de otra ocasión con un disparo lejano que se marchaba desvíado. Con el paso de los minutos, el Athletic fue igualando el encuentro con intensidad y empezó a acercarse al área de Oblak

Tras un par de jugadas a balón parado, una de ellas con un posible penalti a Iñaki Williams muy reclamado por el internacional por Ghana, llegó la mejor ocasión de los locales. Oihan Sancet recogió un balón suelto en el área para disponer de una doble ocasión. El primer tiro se estrelló en la defensa y el segundo lo mandó al lateral de la red. A esa doble ocasión respondió Baena con otras dos en un corto espacio de tiempo. La más clara fue la segunda con un disparo desde dentro del área que pudo atajar en dos tiempo Unai Simón.

Tras la pausa de hidratación, el Atlético volvió a recuperar todo el peso del partido y el Athletic apenas pudo forzar la amarilla de Kang In Lee como hecho más noticioso. Eso sí, todas las llegadas del Atlético no tuvieron peligro ninguno. El primer tiempo tendría un accidente antes de llegar al descanso. Un choque de cabezas entre Hjulmand y Yeray acabó con el central del Athletic teniendo que ser cambiado por aturdimiento.

Inicio pletórico del Athletic en el segundo tiempo

El Athletic salió como un misil tras el descanso y en el primer minuto abrió el marcador con una jugada protagonizada por los hermanos Williams. Iñaki decidió finalizar una rápida contra con un tiro con su izquierda, pero el tiro salió mordido y llegó blandito al área chica para que Nico rematara a bocajarro con un gran cabezazo. Tras el reinicio del choque, sería Robert Navarro el que aprovechó otro pase de Iñaki para recortar a su marca y cruzar el balón ante la salida de Oblak. Un 2-0 en cuatro minutos que dejó muy tocado al Atlético.

Cambios para la reacción en el Atlético

Simeone movió rápido ficha con cuatro cambios de una tacada. Julián Álvarez, Cuti Romero, Koke y Arnau Ortiz salieron al campo para cambiar el guion del partido. Pero nada de eso ocurrió. Terzic respondió también con buenos cambios que provocaron que el Atlético apenas inquietara a Unai Simón. La única ocasión de mérito que tuvo el conjunto colchonero fue un tiro de Julián tras un buen reverso dentro del área, pero el portero del Athletic detuvo abajo con una gran intervención.

En los últimos minutos, los pupilos de Terzic aprovecharon los espacios para realizar algunas llegadas peligrosas con un gran protagonista de Johaneko en la banda izquierda y cuando el resultado parecía inamovible, llegó la sentencia definitiva con el tercero. Una buena jugada por la derecha acabó con un centro de Generabarrena que cayó en las botas de Sancet para que el mediapunta pusiera con elegancia el interior y volviera a batir a Oblak.

Con ese resultado se llegó al final del choque. El Athletic sigue haciendo un fortín de San Mamés en sus duelos ante el Atlético y se lleva una victoria que es la segunda de temporada y que da la vuelta a la situación tras el mal inicio ante el Sevilla y el Barcelona. En el bando contrario, el Atlético suma su primera derrota de la temporada tras un inicio de segundo tiempo en el que se vio arrollado y del que no se pudo levantar en ningún momento.

Ficha técnica

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Yeray (Paredes 46'), Laporte, Yuri; Generabarrena, Galarreta (Jaureguizar 60'); Robert Navarro (Johaneko 66'), Sancet, Nico Williams (Guruzeta 76'); e Iñaki Williams (Berenguer 66')

Atlético: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Hjulmand (Koke 58'), Pablo Barrios; Giuliano (Cuti Romero 58'), Baena (Cardoso 76'), Kang-In Lee (A. Ortiz 58'); y Lookman (Julián Álvarez 58')

Árbitro: El colegiado José Luis Munuera (colegio andaluz) fue el encargado de arbitrar el encuentro. Juan Luis Pulido, del colegio canario, en la sala VOR. Tarjeta amarilla para Kang In Lee (39')

Goles: 1-0 Nico Williams (46'); 2-0 Robert Navarro (49')