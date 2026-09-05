Ni entre ellos se entienden: la incongruencia entre el CTA y la IFAB

El polémico penalti de Mbappé en el Betis-Real Madrid sigue dando que hablar y, esta vez, el foco no está únicamente sobre la decisión del árbitro. La nueva norma de la IFAB y el criterio aplicado por el CTA parecen apuntar en direcciones diferentes

La polémica en el partido entre el Real Betis y el Real Madrid en la Cartuja está servida durante todo el fin de semana. Pues el problema reside en la incongruencia entre dos organismos arbitrales que vuelven a dejar a todo el mundo del fútbol con la duda de cómo debería haberse arbitrado este supuesto. Porque ahora la situación está en todos los telediarios nacionales. ¿Aplica el CTA la nueva norma de la IFAB de forma correcta?

El devenir de los acontecimientos

Mbappé lanzó el penalti, Álvaro Valles lo paró y Marc Bartra, que estaba entrando en el área, despejó el balón. Claro, el Real Madrid pidió la repetición del lanzamiento por invasión de Marc Bartra, que tenía su cuerpo proyectado sobre el área, pero su pie aún no tocaba físicamente el área de castigo. El VAR no intervino y el penalti no se repitió.

La nueva norma de la IFAB

Esto es lo que dice la nueva norma de la IFAB literalmente: "La posición de un jugador se determina por la posición de sus pies o de cualquier parte de su cuerpo que esté tocando el suelo; si el jugador está en el aire, su posición se determina por la posición proyectada de sus pies como si estuvieran tocando el suelo". Es decir, según la IFAB, el penalti se tuvo que repetir. Pero el CTA defiende lo contrario.

El criterio del CTA es que Bartra no estaba completamente en el aire: tenía un pie apoyado fuera del área y el otro todavía en el aire. Por eso, el CTA, considera que no existe esa invasión de la que habla la IFAB.

La incongruencia entre la IFAB y el CTA

De hecho, expertos del arbitraje consideran que el penalti debió repetirse y cuestionan la redacción del criterio arbitral. Claro, ya el debate no es tan solo la posición de Bartra, también si el CTA ha aplicado bien la nueva norma que redactó para esta temporada la IFAB.

De nuevo volvemos a encontrarnos ante una incongruencia que deja en entredicho al arbitraje español una jornada más. Diferentes organismos que no son capaces de unificar criterios. Una cuestión que tan solo perjudica a los mismos de siempre: aficionados, jugadores y al fútbol en general.

Mientras el debate sigue en redes y expertos lanzan su opinión sobre la acción. Muchos esperan impacientes la nueva entrega de "Tiempo de Revisión", el programa del CTA que repasa las acciones más polémicas de la jornada, para intentar salir de dudas.