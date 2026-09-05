Nico Williams se reencuentra con el gol en el Athletic Club: "Quiero hacerlo bien este año"

El extremo del Athletic Club, que ha visto puerta contra los de Simeone, ha elogiado a Edin Terzic tras la victoria ante el Atlético de Madrid: "Es un gran míster, desde el primer momento nos ha inculcado muchas cosas nuevas"

Nico Williams ha vuelto a reencontrarse con el gol en el Athletic Club. El extremo ha conseguido abrir el marcador en el choque contra el Atlético de Madrid, que ha acabado en victoria por 3-0. El internacional con España no veía puerta desde el partido ante el Alavés del pasado dos de mayo. El jugador habló tras el partido frente a los de Simeone para comentar sus sensaciones, dónde aprovechó para elogiar a Edin Terzic.

El Athletic Club ha vuelto a conseguir una nueva victoria, la segunda desde el choque ante el Celta de Vigo de la pasada jornada de LaLiga EA Sports. Por ello, los de Edin Terzic suman buenas noticias tras un arranque de competición que dejó dudas, con las derrotas frente al Sevilla y Barcelona. Sin embargo, el equipo vasco ha respondido, además, sin encajar ni un solo gol en los dos últimos partidos.

Nico Williams: "Teníamos ganas de puntuar en San Mamés"

De esta manera, Nico Williams, en declaraciones a Movistar tras la victoria ante el Atlético de Madrid, comentó sus sensaciones con el momento del equipo: "Veníamos de una victoria fuera de casa y teníamos ganas de puntuar en San Mamés y de mostrar a la gente el estilo de juego que propone el míster. Estamos muy contentos con él y con los tres puntos que nos vienen muy bien".

Por otro lado, el extremo del Athletic Club ha dado importancia al hecho de volver a ver puerta tras unos meses sin poder celebrar un gol, ya que tampoco logró un tanto con la selección española durante el Mundial 2026: "Siempre es importante para los delanteros meter goles. Quiero hacerlo bien este año, marcar goles para ayudar al equipo. Espero que no sea el último de cabeza".

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Nico Williams: "Es espectacular el míster que tenemos"

Nico Wlliams no ha dudado en elogiar a la figura de Edin Terzic. El alemán empezó recibiendo críticas por las dos derrotas del Athletic Club, pero ha podido responder con las victorias que han tenido lugar ante el Celta de Vigo y Atlético de Madrid: "Este míster es lo que tiene, nos ha dado una charla, un par de indicaciones, lo hemos solucionado en el campo. Es espectacular el míster que tenemos y lo hemos visto reflejado en el campo".

Por último, el internacional con España ha seguido rindiéndose al técnico del Athletic Club, que asumió el reto tras finalizar la etapa de Ernesto Valverde: "Es un gran míster, desde el primer momento nos ha inculcado muchas cosas nuevas. Estamos en época de asimilar conceptos, pero creo que los estamos cogiendo a la perfección y estamos viendo al mejor Athletic".

Sancet: "Tengo potencial y trabajaré en ello para dar lo mejor de mí"

Por otra parte, Oihan Sancet se pronunció, tras la victoria al Atlético de Madrid, respondiendo a los elogios que le dio Edin Terzic en la rueda de prensa posterior al partido: "Sí, creo que tengo potencial y trabajaré en ello para dar lo mejor de mí. Después de dos derrotas y ganar dos partidos seguidos y encima ante el Atlético nos da mucho para la confianza. Esto es muy largo y seguro que si jugamos así estaremos ahí arriba".

Sancet habló también sobre Edin Terzic, que fue muy claro en la rueda de prensa tras el partido frente al Atlético de Madrid, destacando el nivel actual del equipo: "Nos sentimos muy identificados con los que nos pide el míster. Si no estás bien físicamente no tienes nada que hacer, con este entrenador me encuentro bien físicamente".

Por último, el futbolista del Athletic Club fue preguntado por el problema con las invitaciones en el equipo vasco, con Uriarte como protagonista: "Son cosas internas entre la Junta y nosotros, resolveremos los problemas internos entre nosotros".