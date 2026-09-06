Vacile de la afición del Athletic Club a Marcos Llorente

El lateral del Atlético de Madrid recibió los cánticos de un sector de San Mamés en el que le invitaban a 'echarse crema'. El campeón del Mundo con España es un fiel defensor de la exposición al sol de manera progresiva y se ha visto inmerso en diversas polémicas por sus hábitos de vida poco comunes

Athletic Club y Atlético de Madrid vivieron este pasado sábado un duelo que se decantó del lado de los locales en San Mamés por un claro 3-0. Dos minutos de locura propiciaron los tantos de Nico Williams y Robert Navarro para dejar paso al definitivo 3-0 de Oihan Sancet cuando se cumplía el minuto 90. La tarde fue redonda en San Mamés, donde los athleticzale se lo pasaron en grande con el segundo triunfo consecutivo de los de Edin Terzic.

Con el triunfo del Athletic Club, en las gradas de San Mamés también hubo momentos para divertirse acordándose de algunos jugadores del Atlético de Madrid. LaLiga está muy atenta a cualquier tipo de insulto y suele aplicar mano dura en caso de que se produzcan. Por ello, una parte de la afición del Athletic Club tiró de ingenio para acordarse de Marcos Llorente.

Marcos Llorente, vacilado por la afición del Athletic Club

Según se ha podido observar en diferentes vídeos difundidos en las redes sociales, una parte de la afición del Athletic Club le dedicó a Marcos Llorente cánticos en relación a sus costumbres a la hora de exponerse al sol. Marcos Llorente es un defensor a ultranza de la exposición al sol desde las primeras horas del día tal y como afirmó el pasado mes de mayo en el programa 'El Hormiguero', presentado por Pablo Motos. "Yo promuevo que te expongas desde el amanecer, porque prepara la piel y tu cuerpo para cuando llegue la ultravioleta", declaró Marcos Llorente. La afición del Athletic Club no dudó en tomarse a broma estas costumbres de Marcos Llorente y le cantó: "Échate crema, Llorente échate crema". El jugador como es lógico hizo caso omiso a los cánticos y siguió concentrado en el partido.

Marcos Llorente, un jugador diferente y campeón del Mundo con España

En el programa de televisión citado anteriormente, Marcos Llorente abogó por tener una relación coherente con el sol basada en la exposición progresiva: "Lo único que promovemos nosotros es una relación con el sol coherente, de exponerse poco a poco, de adaptarse y no vivir con ese miedo del sol".

El lateral del Atlético de Madrid y que recientemente anunció su adiós a la Selección española, expresó también en sus redes sociales que no existen estudios sobre la relación entre el cáncer de piel y la exposición solar: "El sol lleva aquí millones de años. Tú llevas aquí… ¿cuánto? Y resulta que ahora el problema es el sol. Ahora vendrá el argumento de siempre: que no es ético estudiar esto en humanos porque "el sol causa cáncer". Entonces, ¿cómo afirmas algo con tanta rotundidad si ni siquiera estás dispuesto a estudiarlo en condiciones reales?".

Marcos Llorente conduce el balón en el partido entre Athletic Club y Atlético de Madrid

Las polémicas de Marcos Llorente más allá del fútbol

Marcos Llorente, además de ser uno de los mejores laterales derecho de España y jugador del Atlético de Madrid, suele ser de los que se moja en redes sociales para expresar sus ideas más allá de lo que suele ser habitual en el mundo del fútbol.

Así, además de dejar claras sus ideas sobre la exposición solar y poner en duda la relación de esta con ciertas enfermedades, también se ha vuelto viral en otras ocasiones por afirmaciones que no suelen dejar indiferente.

Marcos Llorente ha promovido el uso de gafas con filtro amarillo o rojo para tratar de frenar, supuestamente, la luz artificial. El futbolista del Atlético de Madrid ha declarado en varias ocasiones que suele irse a dormir muy temprano para evitar el uso de luz artificial.

Marcos Llorente también se mostró muy crítico en redes sociales con el eclipse solar que vivió parte del territorio español este mismo verano. Marcos Llorente lo calificó como de "pesadilla" y además dejó claro que no iba a presenciar el fenómeno que se produjo el pasado 12 de agosto: "Qué pesadilla con el puñetero eclipse. Como os habréis dado cuenta, no lo voy a ver".